ВИДЕО ⟩ "Адмирал Беллинсгаузен" из Силламяэ отправился в путь на Аляску

Это уже третья экспедиция корабля "Адмирал Беллинсгаузен" из Силламяэ под руководством путешественника Тийта Пруули. Если предыдущие вели к побережью Антарктиды и Гренландии, а также к Шпицбергену, то в этот раз планируется пройти через Гренландию и затем прорваться через север Канадского архипелага с очень сложными ледовыми условиями, пройти через Берингов пролив и вокруг Алеутского архипелага к побережью Аляски в Тихом океане.

- Лед! Лед! И еще раз лед! - сказал Тийт Пруули, руководитель экспедиции, отвечая на вопрос о том, чем эта экспедиция отличается от предыдущих и что сопряжено с большими рисками. - Если до сих пор мы сталкивались с айсбергами, то на этот раз есть еще и морской лед, который может быть настолько толстым, что может быть очень опасным и непроходимым для такого корабля, как наш. Как именно движется этот лед там, в Северо-Западном проходе, никто не может сегодня сказать точно. Все зависит от того, какой будет обстановка в августе, когда мы туда войдем. Тогда и посмотрим, какие проходы там открыты. Надеюсь, еще есть.