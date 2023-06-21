ВИДЕО ⟩ "Адмирал Беллинсгаузен" из Силламяэ отправился в путь на Аляску

Моторная яхта "Адмирал Беллинсгаузен" в среду утром отправилась в арктическую экспедицию из порта Силламяэ. Цель в том, чтобы достичь Тихого океана из Гренландии через Канадский архипелаг.
Это уже третья экспедиция корабля "Адмирал Беллинсгаузен" из Силламяэ под руководством путешественника Тийта Пруули. Если предыдущие вели к побережью Антарктиды и Гренландии, а также к Шпицбергену, то в этот раз планируется пройти через Гренландию и затем прорваться через север Канадского архипелага с очень сложными ледовыми условиями, пройти через Берингов пролив и вокруг Алеутского архипелага к побережью Аляски в Тихом океане.