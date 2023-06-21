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ВИДЕО ⟩ "Адмирал Беллинсгаузен" из Силламяэ отправился в путь на Аляску

Эрик Гамзеев
, журналист
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Моторный парусник "Адмирал Беллинсгаузен" вышел из порта Силламяэ в экспедицию на Аляску в среду в 11.00. В честь этого события был устроен водный салют.
Моторный парусник "Адмирал Беллинсгаузен" вышел из порта Силламяэ в экспедицию на Аляску в среду в 11.00. В честь этого события был устроен водный салют. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Моторная яхта "Адмирал Беллинсгаузен" в среду утром отправилась в арктическую экспедицию из порта Силламяэ. Цель в том, чтобы достичь Тихого океана из Гренландии через Канадский архипелаг.

Это уже третья экспедиция корабля "Адмирал Беллинсгаузен" из Силламяэ под руководством путешественника Тийта Пруули. Если предыдущие вели к побережью Антарктиды и Гренландии, а также к Шпицбергену, то в этот раз планируется пройти через Гренландию и затем прорваться через север Канадского архипелага с очень сложными ледовыми условиями, пройти через Берингов пролив и вокруг Алеутского архипелага к побережью Аляски в Тихом океане.

- Лед! Лед! И еще раз лед! - сказал Тийт Пруули, руководитель экспедиции, отвечая на вопрос о том, чем эта экспедиция отличается от предыдущих и что сопряжено с большими рисками. - Если до сих пор мы сталкивались с айсбергами, то на этот раз есть еще и морской лед, который может быть настолько толстым, что может быть очень опасным и непроходимым для такого корабля, как наш. Как именно движется этот лед там, в Северо-Западном проходе, никто не может сегодня сказать точно. Все зависит от того, какой будет обстановка в августе, когда мы туда войдем. Тогда и посмотрим, какие проходы там открыты. Надеюсь, еще есть.

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