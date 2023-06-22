На центральной площади Йыхви будет не брусчатка, а новый слой асфальта

Причина в том, что, согласно последней экспертизе, подземный паркинг, построенный под площадью 20 лет, нуждается в некоторой перестройке, а поврежденные водой и сыростью конструкции могут не выдержать груза каменного ковра. Также, наблюдая за старой площадью, трудно гарантировать, что каменное покрытие останется ровным через пару лет.

Фирма "East Capital", обладающая правом пользования центральной площадью до 2041 года, а также владеющая расположенным рядом бизнес-центром "Tsentraal", этим летом заасфальтирует площадь. Аннели Мянд, руководитель Ида-Вируского региона фирмы, сообщила, что на площади будет чуть более 40 парковочных мест, больше половины площади отводится под пешеходную зону с цветниками и уличной мебелью, которую установят этой осенью или следующей весной.