На центральной площади Йыхви будет не брусчатка, а новый слой асфальта

В июле начнется ремонт центральной площади Йыхви, которая уже много лет находится в плачевном состоянии. Но ее покроют не запланированной брусчаткой, а новым слоем асфальта.
Причина в том, что, согласно последней экспертизе, подземный паркинг, построенный под площадью 20 лет, нуждается в некоторой перестройке, а поврежденные водой и сыростью конструкции могут не выдержать груза каменного ковра. Также, наблюдая за старой площадью, трудно гарантировать, что каменное покрытие останется ровным через пару лет.