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На центральной площади Йыхви будет не брусчатка, а новый слой асфальта

Эрик Гамзеев
, журналист
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После ремонта чуть меньше половины центральной площади останется для автотранспорта, остальная часть станет пешеходной зоной.
После ремонта чуть меньше половины центральной площади останется для автотранспорта, остальная часть станет пешеходной зоной. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В июле начнется ремонт центральной площади Йыхви, которая уже много лет находится в плачевном состоянии. Но ее покроют не запланированной брусчаткой, а новым слоем асфальта.

Причина в том, что, согласно последней экспертизе, подземный паркинг, построенный под площадью 20 лет, нуждается в некоторой перестройке, а поврежденные водой и сыростью конструкции могут не выдержать груза каменного ковра. Также, наблюдая за старой площадью, трудно гарантировать, что каменное покрытие останется ровным через пару лет.

Фирма "East Capital", обладающая правом пользования центральной площадью до 2041 года, а также владеющая расположенным рядом бизнес-центром "Tsentraal", этим летом заасфальтирует площадь. Аннели Мянд, руководитель Ида-Вируского региона фирмы, сообщила, что на площади будет чуть более 40 парковочных мест, больше половины площади отводится под пешеходную зону с цветниками и уличной мебелью, которую установят этой осенью или следующей весной.

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