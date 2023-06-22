Анвар Самост: Безнадежная попытка нового Рийгикогу поставить чиновников на место

Пару недель назад в Рийгикогу произошла история, подобной которой давно не было. Глава важной комиссии, депутат от коалиционной партии, направила письмо в Государственную канцелярию и министерства, в котором потребовала, чтобы чиновники прекратили проталкивать собственные инициативы в законы под вывеской перенимания права Евросоюза. В прошлом подобное уже случалось, когда премьер-министром был Март Лаар, то есть более 20 лет назад.
Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза, или ELAK, которую возглавляет Лийза-Ли Пакоста, представляющая "Eesti 200", является самой важной постоянной комиссией Рийгикогу. Она играет решающую роль во всех вопросах между Эстонией и Европейским союзом. Комиссия дает мандат позиции правительства по проекту правовых актов Европейского союза и позиции Эстонии для заседаний Совета министров Европейского союза и Совета Европы. Позиции ELAK обязательны для правительства, и правительство опирается на них в ходе проводимых в Европе обсуждений.
Можно подумать, что, во-первых, народные депутаты высоко ценят эту комиссию из-за той власти, которая в ней сосредоточена, а во-вторых, будучи ее членами, они используют все возможности для отстаивания интересов своих избирателей. Однако реальность не так прекрасна.
Давайте посмотрим на два недавних примера. В декабре 2021 года ELAK одобрила директиву Европейского союза по корпоративной отчетности в области устойчивого развития до того, как стали ясны ее масштабы и нагрузка на предприятия. Общественное возмущение вспыхнуло только через год, когда Министерство финансов занялось согласованием действительного содержания директивы с другими европейскими странами, а в ходе вовлечения стало известно, что директива требует от более крупных предприятий ежегодного заполнения опросника почти в тысячу строк, что оценочно обойдется в 100000 евро на фирму.
Когда журналисты стали выяснять, почему члены Рийгикогу, входившие в состав ELAK, поступили так беспечно, оказалось, что по крайней мере некоторые из них понимали, что это повлечет резкое увеличение административной нагрузки и не принесет никакой пользы, и даже обсуждали этот вопрос... но почему-то сразу дали добро представленной чиновниками позиции.
Совершенно комично читать объяснения, данные ERR Айваром Сыэрдом, Рийной Сиккут и Эркки Сависааром, которые в то время были членами ELAK. "Ведь мы же доверяли", - сказал Сыэрд. "Легко быть умным задним числом. В то время просто не было такой информации, на основании которой мы отнеслись бы более критично", - сказала Сиккут. "Европа очень торопится со своим зеленым соглашением. Все директивы по нему, независимо от темы, делаются в некоторой спешке, без тщательного анализа воздействия, не имея содержания", - пояснил Сависаар.
"В отличие от министерств, члены эстонского парламента не обладают сопоставимой способностью прорабатывать обширные темы".
Анвар Самост, журналист
В начале 2022 года ELAK обсуждала пакет климатических целей Европейского союза "Eesmärk 55". Это документ в несколько тысяч страниц, одобрения которого правительство и особенно чиновники ожидали через несколько недель. Это было слишком даже для народных депутатов, представлявших в комиссии правительственный союз, особенно в условиях, когда чиновники их публично торопили. И Сийм Каллас, и Раймонд Кальюлайд заявили, что решения с такими долгосрочными и трудно поддающимися оценке последствиями не могут приниматься в такой спешке.
- Это огромный пакет, мой подход заключается в том, что это не скорый поезд, на который мы должны запрыгнуть, - сказал Каллас. 25 членов Рийгикогу от трех политических партий даже сформировали отдельную группу поддержки для защиты интересов Эстонии в климатическом пакете. После чего чиновники заявили, что если ELAK не сделает свою работу, то они не смогут защитить позиции Эстонии перед Еврокомиссией. В конце концов, ELAK проголосовала и все-таки одобрила пакет с косметическими дополнениями - не прошло и двух месяцев.
Теперь же новый председатель ELAK Пакоста проявила непреклонность и решительно заявила, что чрезмерного энтузиазма в перенимании права Европейского союза больше быть не должно, что на эстонские предприятия и население не должны возлагаться чрезмерные обязательства, а постановления, перенимающие европейское право, и законопроекты, поступающие в Рийгикогу, должны быть свободны от других внутригосударственных инициатив.
Пакоста, несомненно, поступает правильно, но, к сожалению, большого успеха она не добьется. В первую очередь потому, что, в отличие от министерств, члены эстонского парламента не обладают сопоставимой способностью прорабатывать обширные темы.
Образно говоря, народные депутаты одни, без помощников и советников, а значит, зависимы от чиновников исполнительной власти. Пока это не изменится, не изменится и та поверхностность, с которой комиссии Рийгикогу пропускают поступающие от правительства законопроекты.