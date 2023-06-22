Анвар Самост: Безнадежная попытка нового Рийгикогу поставить чиновников на место

Совершенно комично читать объяснения, данные ERR Айваром Сыэрдом, Рийной Сиккут и Эркки Сависааром, которые в то время были членами ELAK. "Ведь мы же доверяли", - сказал Сыэрд. "Легко быть умным задним числом. В то время просто не было такой информации, на основании которой мы отнеслись бы более критично", - сказала Сиккут. "Европа очень торопится со своим зеленым соглашением. Все директивы по нему, независимо от темы, делаются в некоторой спешке, без тщательного анализа воздействия, не имея содержания", - пояснил Сависаар.

"В отличие от министерств, члены эстонского парламента не обладают сопоставимой способностью прорабатывать обширные темы". Анвар Самост, журналист

В начале 2022 года ELAK обсуждала пакет климатических целей Европейского союза "Eesmärk 55". Это документ в несколько тысяч страниц, одобрения которого правительство и особенно чиновники ожидали через несколько недель. Это было слишком даже для народных депутатов, представлявших в комиссии правительственный союз, особенно в условиях, когда чиновники их публично торопили. И Сийм Каллас, и Раймонд Кальюлайд заявили, что решения с такими долгосрочными и трудно поддающимися оценке последствиями не могут приниматься в такой спешке.