Общественные костры не запрещены, но разведение костров в лесу не допускается

С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасный период, и во избежание масштабных пожаров запрещается разведение костров, приготовление гриля и курение в лесах, полях и в других природных местах, где есть также торфяная почва. Также запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK в пожароопасное время. Спасатели выезжают на проверочные рейды, и если кто-то разводит огонь в запрещенном месте, получает распоряжение потушить открытый огонь, или спасатели тушат его сами. За нарушение может быть наложен штраф в размере до 1200 евро на частное лицо и до 3200 евро на юридическое лицо, сообщает Спасательный департамент.

Дождя не обещают

Спасательный департамент рекомендует вообще отменить праздничные костры Яанова дня, но если это все же очень важно, то к пожарной безопасности нужно отнестись с особой тщательностью. К началу этой недели метеослужба Департамента окружающей среды прогнозировала жаркую погоду, до 31 градуса, с очень малой вероятностью дождя. Поэтому риск возгорания возрастает еще больше. Спасательный департамент постоянно следит за погодными условиями, и если ситуация изменится, ограничения также будут пересмотрены.

По вопросам разведения костров, использования гриля и другой пожарной безопасности вы можете обращаться по номеру государственного инфотелефона 1247.

Вы можете развести костер во дворе многоквартирного дома