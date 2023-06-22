Общественные костры не запрещены, но разведение костров в лесу не допускается

Ограничения пожароопасного периода, установленные на прошлой неделе, будут действовать и в праздники Яанова дня, а это означает, что запрещено разводить костры, пользоваться грилем и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Летние костры могут быть организованы сообществами и самоуправлениями, в том числе вы можете разжигать костер в своем собственном дворе.
С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасный период, и во избежание масштабных пожаров запрещается разведение костров, приготовление гриля и курение в лесах, полях и в других природных местах, где есть также торфяная почва. Также запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK в пожароопасное время. Спасатели выезжают на проверочные рейды, и если кто-то разводит огонь в запрещенном месте, получает распоряжение потушить открытый огонь, или спасатели тушат его сами. За нарушение может быть наложен штраф в размере до 1200 евро на частное лицо и до 3200 евро на юридическое лицо, сообщает Спасательный департамент.
Дождя не обещают
Спасательный департамент рекомендует вообще отменить праздничные костры Яанова дня, но если это все же очень важно, то к пожарной безопасности нужно отнестись с особой тщательностью. К началу этой недели метеослужба Департамента окружающей среды прогнозировала жаркую погоду, до 31 градуса, с очень малой вероятностью дождя. Поэтому риск возгорания возрастает еще больше. Спасательный департамент постоянно следит за погодными условиями, и если ситуация изменится, ограничения также будут пересмотрены.
По вопросам разведения костров, использования гриля и другой пожарной безопасности вы можете обращаться по номеру государственного инфотелефона 1247.
Вы можете развести костер во дворе многоквартирного дома
По данным спасательной службы, зеленая зона рядом с многоквартирным домом, где можно развести костер, также считается домашним двором. "Хотя мы рекомендуем и там не разводить костер, однако если это территория заднего двора квартирного дома и это разрешает квартирное товарищество, то мы также разрешаем. При разведении костра все равно необходимо соблюдать все правила безопасности. То есть огонь, гриль не должны быть ближе 8 метров от зданий и горючих материалов, должны быть обеспечены достаточные средства пожаротушения, огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту и огонь должен разжигаться только в безветренную погоду, а почву необходимо должным образом подготовить (очистить ее от мусора, увлажнить и окружить костер насыпью из земли или камней)", - пояснила Берит-Хелена Ламп, советник Спасательного департамента по связям с общественностью.
По данным Спасательного департамента, нельзя разводить костры и возле водоемов, особенно если поблизости есть сухой тростник или другая растительность, где могут разлететься искры и вызвать пожар.
Также в настоящее время не разрешается использовать, например, передвижную баню или газовый гриль на природе, ведь каждая искра может стать причиной пожара.
8 требований и рекомендаций по разведению огня
- Костер должен быть как можно дальше от воспламеняющихся материалов, а также от зданий и леса.
- Место, где можно развести костер, должно быть хорошо подготовлено, например, трава должна быть скошена.
- Кострище должно быть окружено насыпью из земли или камней, а пространство вокруг костра должно быть очищено от мусора!
- Разводить огонь можно только в безветренную погоду или со слабым ветром. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность.
- Почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся дальше по высохшей траве.
- Обязательно у костра должны быть наготове первичные средства огнетушения, а по окончании мероприятия необходимо убедиться, что огонь погас и нет тлеющих углей.
- Огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, ведь для несчастья достаточно даже нескольких секунд.
- Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать наблюдателя, который будет следить за костром с момента его разжигания до момента, когда он погаснет, чтобы разведение костра было безопасным.