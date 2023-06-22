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Общественные костры не запрещены, но разведение костров в лесу не допускается

Эрик Калда
, журналист
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Спасательный департамент рекомендует отменить праздничные костры Яанова дня, но если в этом все же есть большая потребность, то это необходимо сделать с соблюдением всех требований.
Спасательный департамент рекомендует отменить праздничные костры Яанова дня, но если в этом все же есть большая потребность, то это необходимо сделать с соблюдением всех требований. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ограничения пожароопасного периода, установленные на прошлой неделе, будут действовать и в праздники Яанова дня, а это означает, что запрещено разводить костры, пользоваться грилем и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой. Летние костры могут быть организованы сообществами и самоуправлениями, в том числе вы можете разжигать костер в своем собственном дворе.

С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасный период, и во избежание масштабных пожаров запрещается разведение костров, приготовление гриля и курение в лесах, полях и в других природных местах, где есть также торфяная почва. Также запрещено разведение открытого огня в лесных массивах RMK в пожароопасное время. Спасатели выезжают на проверочные рейды, и если кто-то разводит огонь в запрещенном месте, получает распоряжение потушить открытый огонь, или спасатели тушат его сами. За нарушение может быть наложен штраф в размере до 1200 евро на частное лицо и до 3200 евро на юридическое лицо, сообщает Спасательный департамент.

Дождя не обещают

Спасательный департамент рекомендует вообще отменить праздничные костры Яанова дня, но если это все же очень важно, то к пожарной безопасности нужно отнестись с особой тщательностью. К началу этой недели метеослужба Департамента окружающей среды прогнозировала жаркую погоду, до 31 градуса, с очень малой вероятностью дождя. Поэтому риск возгорания возрастает еще больше. Спасательный департамент постоянно следит за погодными условиями, и если ситуация изменится, ограничения также будут пересмотрены.

По вопросам разведения костров, использования гриля и другой пожарной безопасности вы можете обращаться по номеру государственного инфотелефона 1247.

Вы можете развести костер во дворе многоквартирного дома

По данным спасательной службы, зеленая зона рядом с многоквартирным домом, где можно развести костер, также считается домашним двором. "Хотя мы рекомендуем и там не разводить костер, однако если это территория заднего двора квартирного дома и это разрешает квартирное товарищество, то мы также разрешаем. При разведении костра все равно необходимо соблюдать все правила безопасности. То есть огонь, гриль не должны быть ближе 8 метров от зданий и горючих материалов, должны быть обеспечены достаточные средства пожаротушения, огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту и огонь должен разжигаться только в безветренную погоду, а почву необходимо должным образом подготовить (очистить ее от мусора, увлажнить и окружить костер насыпью из земли или камней)", - пояснила Берит-Хелена Ламп, советник Спасательного департамента по связям с общественностью.

По данным Спасательного департамента, нельзя разводить костры и возле водоемов, особенно если поблизости есть сухой тростник или другая растительность, где могут разлететься искры и вызвать пожар.

Также в настоящее время не разрешается использовать, например, передвижную баню или газовый гриль на природе, ведь каждая искра может стать причиной пожара. 

8 требований и рекомендаций по разведению огня

  1. Костер должен быть как можно дальше от воспламеняющихся материалов, а также от зданий и леса.
  2. Место, где можно развести костер, должно быть хорошо подготовлено, например, трава должна быть скошена.
  3. Кострище должно быть окружено насыпью из земли или камней, а пространство вокруг костра должно быть очищено от мусора!
  4. Разводить огонь можно только в безветренную погоду или со слабым ветром. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность.
  5. Почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся дальше по высохшей траве.
  6. Обязательно у костра должны быть наготове первичные средства огнетушения, а по окончании мероприятия необходимо убедиться, что огонь погас и нет тлеющих углей.
  7. Огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, ведь для несчастья достаточно даже нескольких секунд.
  8. Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать наблюдателя, который будет следить за костром с момента его разжигания до момента, когда он погаснет, чтобы разведение костра было безопасным.
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