Однако помимо празднования Яанова дня стоит уделить больше внимания и отмечаемому 23 июня Празднику победы. В каждом городе и волости, а также повсюду, где есть памятники павшим в Освободительной войне, в этот день проходят памятные церемонии. Произносятся речи и возлагаются венки в честь тех, кто боролся за свободу Эстонии. Правда, количество участников этих церемоний обычно во много раз меньше, чем тех, кто собирается вечером у костров.

Приглашаем идавирусцев впредь более активно участвовать в церемониях Праздника победы. Брать с собой сине-черно-белые флаги и воздавать должное тем, благодаря чьей самоотверженности родилось эстонское государство. Также давайте не забывать вывешивать в этот день национальные флаги, чтобы праздновать победу Эстонии над Ландесвером 23 июня 1919 года в битве при Вынну.