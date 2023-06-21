ERR: Кампания по привлечению педагогов привела в Ида-Вирумаа полсотни учителей

"Я приехала в Ида-Вирумаа, поскольку здесь есть к чему стремиться. Я знаю, что делаю здесь очень важную работу. Эту школу я выбрала потому, что она очень милая и уютная. Меня здесь поддерживают руководство и коллеги. Основные сложности - это общение с новыми людьми из-за различий в культуре и языке, а также поиск подходящего жилья", - рассказала репортеру ERR новая учительница Синимяэской основной школы Лийна Пунамяэ, которая приехала из Выру по программе "Молодежь в школу".