ERR: Кампания по привлечению педагогов привела в Ида-Вирумаа полсотни учителей

Инициатива образовательного кластера по приглашению учителей на работу в Ида-Вирумаа помогла найти полсотни педагогов. Это уже половина необходимого количества учителей, как отмечается в телерепортаже ERR.
По словам директора Синимяэской основной школы Алены Кордончук, благодаря этой компании у них в школе тоже появился новый сотрудник. Причем учителей привлекает не только высокая зарплата.
"Я приехала в Ида-Вирумаа, поскольку здесь есть к чему стремиться. Я знаю, что делаю здесь очень важную работу. Эту школу я выбрала потому, что она очень милая и уютная. Меня здесь поддерживают руководство и коллеги. Основные сложности - это общение с новыми людьми из-за различий в культуре и языке, а также поиск подходящего жилья", - рассказала репортеру ERR новая учительница Синимяэской основной школы Лийна Пунамяэ, которая приехала из Выру по программе "Молодежь в школу".
По словам министра образования Кристины Каллас, план перехода на эстонский язык обучения изменен не будет. В нем есть и отдельная часть для Ида-Вирумаа. "Акцент остается на Ида-Вирумаа, поскольку там самая большая проблема с нехваткой учителей", - отметила министр.
ERR напоминает, что с нового учебного года зарплата учителя, который будет преподавать на эстонском в Ида-Вирумаа, составит 2600 евро.
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