Руководителям Йыхви повысили зарплаты

Получать больше будет и заместитель старейшины Йыхви Ингрид Спитц, чей оклад подняли на 300 евро - до 3500 евро в месяц.

Также утвержден в должности новый замстарейшины Ильмар Аун, которому назначен оклад 4000 евро в месяц.

Оппозиционный депутат Алексей Наумкин, как передает ERR, выступил против повышения зарплат волостному руководству. По словам Наумкина, волость не развивается и оснований для повышения зарплат нет. Он добавил, что разумнее было бы даже снизить зарплаты.

ERR отмечает, что в рейтинге зарплат руководителей самоуправления Ида-Вирумаа Марис Тоомель теперь делит первое-второе место со старейшиной волости Алутагузе Тауно Выхмаром, который тоже зарабатывает 4500 евро в месяц.