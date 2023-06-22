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Руководителям Йыхви повысили зарплаты

Северное побережье
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Обновленный состав Йыхвиской волостной управы: помощник волостного старейшины Ильмар Аун, член волостной управы Сергей Андреев, старейшина Марис Тоомель, помощник волостного старейшины Ингрид Спитц и член волостной управы Аво Кийр.
Обновленный состав Йыхвиской волостной управы: помощник волостного старейшины Ильмар Аун, член волостной управы Сергей Андреев, старейшина Марис Тоомель, помощник волостного старейшины Ингрид Спитц и член волостной управы Аво Кийр. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Согласно решению, которое одобрили 15 депутатов волостного собрания, зарплата старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомель выросла с 3800 до 4500 евро в месяц, передают утренние теленовости и новостной портал ERR.

Получать больше будет и заместитель старейшины Йыхви Ингрид Спитц, чей оклад подняли на 300 евро - до 3500 евро в месяц.

Также утвержден в должности новый замстарейшины Ильмар Аун, которому назначен оклад 4000 евро в месяц.

Оппозиционный депутат Алексей Наумкин, как передает ERR, выступил против повышения зарплат волостному руководству. По словам Наумкина, волость не развивается и оснований для повышения зарплат нет. Он добавил, что разумнее было бы даже снизить зарплаты.

ERR отмечает, что в рейтинге зарплат руководителей самоуправления Ида-Вирумаа Марис Тоомель теперь делит первое-второе место со старейшиной волости Алутагузе Тауно Выхмаром, который тоже зарабатывает 4500 евро в месяц.

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер получает 4320 евро в месяц. Мэр Нарвы Катри Райк и мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин зарабатывают по 4000 евро в месяц. Такой же оклад и у замстарейшины волости Алутагузе Кайри Хыбемери, передает ERR.

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