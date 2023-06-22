Под Нарвой может появиться бизнес-парк с аэродромом

Согласно детальной планировке на территории планируемого бизнес-парка будет возможность для развития бизнеса в областях, связанных с авиацией. Например, производство (сборка) легкомоторных самолетов и компонентов; хранение и техническое обслуживание небольших частных самолетов; сборка и тестирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); чартерные воздушные перевозки; транспорт, в т.ч. доставка с помощью дронов, логистика, складирование.

Наличие взлетно-посадочной полосы позволит принимать и обслуживать частные и коммерческие самолеты. Кроме того, в бизнес-парке запланирована инфраструктура для парашютных прыжков, планерных полетов, а также площадки для тестирования разрабатываемых новых моделей дронов, отработки программ для шоу дронов и т.д.

Вторым важным действием в проекте запланирован ознакомительный визит представителей команды проекта к соседям в Юго-Восточную Финляндию. Целью этой поездки будет изучение опыта Финляндии в развитии и функционировании малых аэродромов. Как говорит автор проектной заявки и руководитель проекта ER201 "Narva-Olgina Air Gateway" Вадим Орлов, не секрет, что в отношении развития малой авиации и региональных аэродромов Финляндия опережает Эстонию и нам есть, что подсмотреть у северных соседей.