Под Нарвой может появиться бизнес-парк с аэродромом

В понедельник, 12 июня, фонд "Ida-Viru Investeeringute Agentuur" (IVIA) подписал грант-контракт с Государственным центром опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK) о реализации проекта ER201 "Narva-Olgina Air Gateway" ("Воздушные ворота Нарва-Ольгина"). Этот проект был подготовлен IVIA в феврале 2023 г. в VI туре подачи заявок в рамках Программы внешней границы Эстонии и ЕС 2014-2020 и в мае получил официальное решение о финансировании.
Главной целью проекта является составление ТТА (анализа осуществимости и окупаемости) развития будущего бизнес-парка "Ольгина". Этот документ опишет концепцию и бизнес-модель будущего бизнес-парка, уникальной особенностью которого будет наличие на его территории взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной до 1600 м с асфальтовым покрытием.
Новый бизнес-парк планируется построить на месте существующего аэродрома Ольгина. Участок земли площадью 126 га, запланированный под строительство нового бизнес-парка, расположен на административной территории самоуправления Нарва-Йыэсуу и в настоящий момент принадлежит государству.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Ольгина - процесс небыстрый, но поэтапный план уже подготовлен и шаг за шагом реализуется. В 2022 году IVIA инициировал детальную планировку, составление которой еще идет и согласно планам должно быть завершено до конца 2023 года. Подготовленные документы будут представлены на обсуждение депутатам Нарва-Йыэсуу для принятия решения об установлении детальной планировки.
Когда детальная планировка территории будущего бизнес-парка "Ольгина" будет официально установлена, у IVIA появится законное основание ходатайствовать перед государством о передаче земли в собственность фонда с целью последующего развития там бизнес-парка. После получения права собственности на землю IVIA планирует начать поиск финансирования для проектирования и строительства инфраструктуры будущего бизнес-парка (вода, канализация, отопление, электричество, связь), а также взлетно-посадочной полосы.
Перечисленные выше этапы строительства комплекса "Бизнес-парк/аэродром Ольгина" реализуются в ближайшие несколько лет, а прямо сейчас, в рамках проекта ER201 "Narva-Olgina Air Gateway", в качестве первого шага необходимо составить анализ осуществимости и окупаемости (ТТА). В настоящее время в проекте идет подготовка тендерной документации для организации госпоставки по выбору исполнителя услуги по составлению ТТА.
Согласно детальной планировке на территории планируемого бизнес-парка будет возможность для развития бизнеса в областях, связанных с авиацией. Например, производство (сборка) легкомоторных самолетов и компонентов; хранение и техническое обслуживание небольших частных самолетов; сборка и тестирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); чартерные воздушные перевозки; транспорт, в т.ч. доставка с помощью дронов, логистика, складирование.
Наличие взлетно-посадочной полосы позволит принимать и обслуживать частные и коммерческие самолеты. Кроме того, в бизнес-парке запланирована инфраструктура для парашютных прыжков, планерных полетов, а также площадки для тестирования разрабатываемых новых моделей дронов, отработки программ для шоу дронов и т.д.
Вторым важным действием в проекте запланирован ознакомительный визит представителей команды проекта к соседям в Юго-Восточную Финляндию. Целью этой поездки будет изучение опыта Финляндии в развитии и функционировании малых аэродромов. Как говорит автор проектной заявки и руководитель проекта ER201 "Narva-Olgina Air Gateway" Вадим Орлов, не секрет, что в отношении развития малой авиации и региональных аэродромов Финляндия опережает Эстонию и нам есть, что подсмотреть у северных соседей.
Визит в Финляндию важен не только с точки зрения обмена опытом в сфере развития малой авиации, но и для установления партнерских трансграничных связей с самоуправлениями Юго-Восточной Финляндии, которая, так же как и Ида-Вирумаа, находится на внешней границе с Россией. Вадим Орлов: "Наше приграничное положение всегда обеспечивало транзит грузов и пассажиропоток через регион Ида-Вирумаа. Ключевыми секторами экономики нашего уезда традиционно являлись промышленность, транзит и туризм. Теперь нам необходимо находить новые направления, устанавливать новые связи, искать новые рынки. И в этом отношении наш проект идеально соответствует новым вызовам, стоящим перед Ида-Вирумаа".
IVIA на сегодняшний день сосредоточен на переориентировании рынков и привлечении инвестиций из Северных стран. Наличие аэродрома рядом с Нарвой является важным элементом инфраструктуры региона, который не только позволит осуществлять чартерные полеты в Ригу, Хельсинки или Стокгольм, но и позволит привлекать крупные западные компании.
Проект "Narva-Olgina Air Gateway" ("Воздушные ворота Нарва-Ольгина")
- Ходатай и ведущий партнер в проекте: SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA).
- Ассоциированные партнеры (5): самоуправления Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Министерство окружающей среды и Министерство обороны.
- Период проекта: 13 июня-12 декабря 2023 года (6 месяцев).
- Бюджет проекта: 131247 евро, в том числе грант 94122 евро.
- Проект ER201 "Narva-Olgina Air Gateway" реализуется в рамках Программы внешней границы Эстонии и ЕС 2014-2020 при софинансировании Европейского Союза в рамках "Европейского инструмента добрососедства" (the European Neighbourhood Instrument).