Власти Нарва-Йыэсуу недовольны отношением государства при расширении полигона в Сиргала

Тренировочный полигон сил обороны в Сиргала площадью 3000 га располагается на территории Нарва-Йыэсуу, но силам обороны необходимо расширить территорию практически в два раза для проведения стрельб из бронемашин. Это расширение полигона затрагивает уже не только Нарва-Йыэсуу, но и соседние волости Тойла и Алутагузе. Но, в отличие от ситуации с Нурсипалу, отмечает ERR, самоуправлениям Ида-Вирумаа выплачивается символическая плата за содержание объекта национальной обороны.

"Для нас это остается непонятным - полигон Сиргала будет точно также расширятся и в похожих объемах. В случае наших самоуправлений - Алутагузе, Тойла и Нарва-Йыэсуу - речь не идет ни о какой такой одноразовой выплате компенсаций. У меня такое ощущение, что там, где больше кричат и стоят с плакатами против расширения полигона, там вы платите", - возмущенно прокомментировал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.