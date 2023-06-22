Власти Нарва-Йыэсуу недовольны отношением государства при расширении полигона в Сиргала

Самоуправления Ида-Вирумаа высказывают свое недовольство неравным отношением государства. В случае расширения полигона Нурсипалу в Южной Эстонии государство выплатило внушительные разовые компенсации самоуправлениям, а самоуправления Северо-Востока при аналогичном расширении полигона Сиргала ничего не получат, передают радионовости ERR и новостной интернет-портал Rus.ERR.
Тренировочный полигон сил обороны в Сиргала площадью 3000 га располагается на территории Нарва-Йыэсуу, но силам обороны необходимо расширить территорию практически в два раза для проведения стрельб из бронемашин. Это расширение полигона затрагивает уже не только Нарва-Йыэсуу, но и соседние волости Тойла и Алутагузе. Но, в отличие от ситуации с Нурсипалу, отмечает ERR, самоуправлениям Ида-Вирумаа выплачивается символическая плата за содержание объекта национальной обороны.
"Для нас это остается непонятным - полигон Сиргала будет точно также расширятся и в похожих объемах. В случае наших самоуправлений - Алутагузе, Тойла и Нарва-Йыэсуу - речь не идет ни о какой такой одноразовой выплате компенсаций. У меня такое ощущение, что там, где больше кричат и стоят с плакатами против расширения полигона, там вы платите", - возмущенно прокомментировал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
По словам генерального директора Государственного центра оборонных инвестиций Магнуса-Вальдемара Саара, в ситуации с Нурсипалу государству было крайне необходимо принимать действия для быстрого решения вопроса. Что касается Сиргала, то государство скорее всего изменит формулу расчета компенсации.
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