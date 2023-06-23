В Вильянди открыли памятник погибшим в Освободительной войне

Оригинальный памятник авторства Адамсона бойцам из Вильяндиского уезда, павшим в Освободительной войне, был установлен в 1926 году. Во время советской оккупации летом 1941 года сразу после первой массовой депортации памятник был разрушен. Окончательно его уничтожили в 1949-м. На месте монумента в 1980 году построили здание Вильяндиского райкома Компартии Эстонии. В 2020 году его снесли - и открылась возможность восстановить памятник на прежнем месте. Идея восстановить монумент впервые была озвучена в 1988 году, отмечает ERR.