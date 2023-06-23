В Вильянди открыли памятник погибшим в Освободительной войне

Утром в День победы, 23 июня, на площади Вабадузе в Вильянди был открыт восстановленный памятник погибшим в Освободительной войне. Оригинальный памятник был разрушен в 1941 году, как пишет новостной портал ERR.
Восстановленный памятник бойцам из Вильяндиского уезда, павшим в Освободительной войне, 23 июня открыли президент Алар Карис, премьер-министр Кая Каллас, министр обороны Ханно Певкур, командующий Силами обороны генерал Мартин Херем, командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги, председатель горсобрания Вильянди Хельмен Кютт и мэр Вильянди Мадис Тимпсон. Повторно освятили памятник архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма и преподобный Марко Тийтус.
Оригинальный памятник авторства Адамсона бойцам из Вильяндиского уезда, павшим в Освободительной войне, был установлен в 1926 году. Во время советской оккупации летом 1941 года сразу после первой массовой депортации памятник был разрушен. Окончательно его уничтожили в 1949-м. На месте монумента в 1980 году построили здание Вильяндиского райкома Компартии Эстонии. В 2020 году его снесли - и открылась возможность восстановить памятник на прежнем месте. Идея восстановить монумент впервые была озвучена в 1988 году, отмечает ERR.