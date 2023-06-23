Кая Каллас: свобода - это не нечто само собой разумеющееся, за нее нужно бороться

Премьер-министр Кая Каллас сказала в своей речи по случаю Праздника победы, что свобода является нашей общей самой главной ценностью. Лучше всего мы можем хранить ее, если будем едины и объединены общей целью - чтобы Эстония оставалась свободной и защищенной, - ставя это превыше всяких разногласий. Ключевые выдержки из речи, произнесенной Каей Каллас 23 июня в Вильянди, приводит коммуникационное бюро правительства.
Премьер-министр сказала, выступая у подножия вновь открытого памятника свободе в Вильянди, что Освободительная война - это яркий пример того, как единство и вера в общую цель становятся залогом успеха. "Мы впервые боролись за свое государство и свою свободу больше ста лет назад, а затем вновь прошли через это 32 года назад. Многие из нас, в том числе я сама, принадлежим к поколению, которое помнит, что значит жить, не имея свободы. Жители Эстонии хорошо знают, что свобода - это не нечто само собой разумеющееся, за нее нужно бороться, но она того стоит", - сказала премьер-министр.
Каллас подчеркнула, что среди царящей в мире неопределенности Эстония сегодня хорошо защищена. По словам премьер-министра, эстонцы понимают, что государственная оборона начинается с каждого из нас и нашей готовности отстаивать свою свободу.
"Хорошо, что готовность эстонского общества к обороне очень высока. Я благодарю всех, кто вносит свою лепту в оборону и обеспечение внутренней безопасности Эстонии в качестве профессионалов, резервистов или добровольцев, понимающих членов семьи и работодателей. Ваша заслуга неоценима", - отметила Каллас.
Премьер-министр добавила, что наша мотивация и усилия по укреплению обороны дают четкий сигнал: Эстония - это государство, в котором ценят свободу и готовы без сомнений ее защищать.
Говоря о высокой цене свободы, Каллас подчеркнула, что всего за 1300 километров от Вильянди идут кровавые бои, жертвами российского террора и военных преступлений становятся невинные люди.
"Нашей задачей, а также задачей всего свободного и демократического мира является - помочь Украине победить. Так же, как эстонцы, переломившие в 1919 году ход войны наступлением, сегодня украинцы нуждаются в надежде, вере и поддержке", - сказала премьер-министр. Она заверила, что Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.