ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Катри Райк: "Мы в Нарве знаем, что значит война"

К основанию памятнику возложили венки и зажгли свечи. Нарвские лютеранский и православный приходы также почтили память мужчин и женщин, погибших за свободу Эстонии 104 года назад.

- Когда эстонские войска одержали победу под Вынну 23 июня 1919 года, Нарва была еще фронтовым городом, люди полгода жили в страхе перед бомбежкой. Несколько месяцев назад был сожжен большевистскими бомбами Йоаорг, самый красивый и новый район Нарвы. Мы в Нарве знаем, что значит война, и понимаем, чтобы избежать новой войны нужно постараться ужиться в нашем общем доме, в Эстонии, во взаимном понимании, - сказала Райк.