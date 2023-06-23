Ежегодная поминальная церемония с зажжением огней и возложением венков прошла традиционно на Гарнизонном кладбище в Нарве в День победы 23 июня.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Катри Райк: "Мы в Нарве знаем, что значит война"
Поминальная церемония в честь Праздника победы прошла в Нарве на Гарнизонном кладбище возле памятника павшим в Освободительной войне.
Участвовали представители властей Нарвы, Кайтселийта, полиции и погранохраны, тюремной службы, налогово-таможенного департамента, госгимназий Нарвы, нарвских общественных объединений и др.
К основанию памятнику возложили венки и зажгли свечи. Нарвские лютеранский и православный приходы также почтили память мужчин и женщин, погибших за свободу Эстонии 104 года назад.
Мэр Нарвы Катри Райк напомнила, что Нарва находится на передней линии, именно с Нарвы началась и здесь закончилась Освободительная война.
- Когда эстонские войска одержали победу под Вынну 23 июня 1919 года, Нарва была еще фронтовым городом, люди полгода жили в страхе перед бомбежкой. Несколько месяцев назад был сожжен большевистскими бомбами Йоаорг, самый красивый и новый район Нарвы. Мы в Нарве знаем, что значит война, и понимаем, чтобы избежать новой войны нужно постараться ужиться в нашем общем доме, в Эстонии, во взаимном понимании, - сказала Райк.