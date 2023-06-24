В Нарве временно отключат горячую воду

АО "Narva Soojusvõrk" сообщило, что в связи с проведением планового ремонта теплосетей будет приостановлена подача горячей воды потребителям города Нарва с 00.00 17 июля. Подача горячей воды после ремонта сетей будет происходить в пятницу, 21 июля, к 8.00.

На участках теплотрасс, где производится полная замена труб, отключение горячей воды продолжится на более длительный период, согласно графикам, предварительно разосланным потребителям.

Теплосетевое предприятие стандартно просит клиентов на время отключения горячей воды закрыть входные задвижки на теплоузлах и открыть дренажи или воздушники.

АО "Narva Soojusvõrk" принадлежит сетевому предприятию "Elektrilevi" и занимается покупкой, распределением и продажей в Нарве тепловой энергии, приобретенной на Балтийской электростанции, работающей в составе АО "Enefit Power". "Narva Soojusvõrk" управляет теплосетью в целом, руководит проектами ее реновации и осуществляет необходимые инвестиции.