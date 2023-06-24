ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Большой праздник зажжения костра Яановой ночи в Нарве

Плавучий костер на пруду зажгли юные бойцы Нарвской дружины "Нооред коткад". С пожеланием хорошего праздника обратилась к нарвитянам мэр города Катри Райк.

Народное празднование сопровождалось играми, угощениями, веселыми конкурсами на сцене и концертом. Одним из конкурсов был выбор лучших венков, сплетенных из полевых цветов.