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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Большой праздник зажжения костра Яановой ночи в Нарве

Илья Смирнов
, журналист
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У пруда возле Ореховой горки в Нарве вечером 23 июня проходил большой народный праздник зажжения костра Яановой ночи.
У пруда возле Ореховой горки в Нарве вечером 23 июня проходил большой народный праздник зажжения костра Яановой ночи. Фото: Ilja Smirnov

У пруда возле Ореховой горки в Нарве вечером 23 июня проходил большой народный праздник зажжения костра Яановой ночи.

Плавучий костер на пруду зажгли юные бойцы Нарвской дружины "Нооред коткад". С пожеланием хорошего праздника обратилась к нарвитянам мэр города Катри Райк.

Народное празднование сопровождалось играми, угощениями, веселыми конкурсами на сцене и концертом. Одним из конкурсов был выбор лучших венков, сплетенных из полевых цветов.

Музыкальным гостем нарвитян на этот вечер стала кавер-группа "Will Black & White", представляющая собой совместный проект эстонских музыкантов и канадского певца Уилла Блэка, живущего в Эстонии с 2019 года.

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Нарва
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