ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Большой праздник зажжения костра Яановой ночи в Нарве

У пруда возле Ореховой горки в Нарве вечером 23 июня проходил большой народный праздник зажжения костра Яановой ночи.
Плавучий костер на пруду зажгли юные бойцы Нарвской дружины "Нооред коткад". С пожеланием хорошего праздника обратилась к нарвитянам мэр города Катри Райк.
Народное празднование сопровождалось играми, угощениями, веселыми конкурсами на сцене и концертом. Одним из конкурсов был выбор лучших венков, сплетенных из полевых цветов.
Музыкальным гостем нарвитян на этот вечер стала кавер-группа "Will Black & White", представляющая собой совместный проект эстонских музыкантов и канадского певца Уилла Блэка, живущего в Эстонии с 2019 года.