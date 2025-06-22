Холодное лето сказывается на продаже мяса

Спрос на мясо накануне Иванова дня традиционно зависит от прогноза погоды. В этом летнем сезоне торговые сети отмечают спад продаж, передает rus.err.
"Мы видим: как только погода ухудшается, объемы продаж падают. Как только становится теплее - продажи растут, это касается и напитков. Сейчас прогноз не слишком оптимистичен, но сильного дождя не ожидается", - отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.
"Удивительно, но мы очень зависим от погоды. Весна была довольно холодной, май - дождливым, и из-за этого пострадали продажи напитков и мороженого", - добавляет руководитель отдела закупок Rimi Марилин Юриссон.