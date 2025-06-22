Холодное лето сказывается на продаже мяса

"Мы видим: как только погода ухудшается, объемы продаж падают. Как только становится теплее - продажи растут, это касается и напитков. Сейчас прогноз не слишком оптимистичен, но сильного дождя не ожидается", - отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.