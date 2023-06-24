МИД Эстонии: мы внимательно следим за происходящим в России

- Мы в курсе событий, внимательно следим за ними и постоянно обмениваемся информацией с нашими союзниками, - сказал глава МИД.

Министерство иностранных дел повторяет: рекомендуем не ездить в Россию без крайней необходимости.

Граждан Эстонии, временно пребывающих в России, Министерство иностранных дел просит по возможности вернуться в Эстонию, а также зарегистрировать свое пребывание в России на странице Reisi Targalt.