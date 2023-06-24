МИД Эстонии: мы внимательно следим за происходящим в России

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония пристально следит за развитием событий в России.
- Мы в курсе событий, внимательно следим за ними и постоянно обмениваемся информацией с нашими союзниками, - сказал глава МИД.
Министерство иностранных дел повторяет: рекомендуем не ездить в Россию без крайней необходимости.
Граждан Эстонии, временно пребывающих в России, Министерство иностранных дел просит по возможности вернуться в Эстонию, а также зарегистрировать свое пребывание в России на странице Reisi Targalt.
Напомним, в России с вечера пятницы, 23 июня, активно развивается конфликт между лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, воюющим против Украины, и федеральными властями страны. Пригожин объявил о начале похода на Москву, в ответ на что в российской столице введен особый антитеррористический режим и с экстренным обращением ко всем гражданам России обратился президент Владимир Путин.