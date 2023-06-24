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Ей может угрожать опасность: полиция ищет пропавшую в Силламяэ женщину

Северное побережье
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Пропавшая Екатерина.
Пропавшая Екатерина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Силламяэ 36-летней Екатерины. Отмечается, что женщине может угрожать опасность из-за состояния ее здоровья.

Сегодня полиции сообщили, что Екатерина ушла из дома в Силламяэ и не вернулась. Она также не отвечает на звонки. Полиция проверила район проживания этой женщины и пообщалась с людьми, но никто ее не видел.

Екатерина ростом 170 см, у нее плотное телосложение. У женщины темные волосы и она носит очки.

Полиция просит всех, кто видел эту женщину, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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