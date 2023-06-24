Ей может угрожать опасность: полиция ищет пропавшую в Силламяэ женщину

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Силламяэ 36-летней Екатерины. Отмечается, что женщине может угрожать опасность из-за состояния ее здоровья.
Сегодня полиции сообщили, что Екатерина ушла из дома в Силламяэ и не вернулась. Она также не отвечает на звонки. Полиция проверила район проживания этой женщины и пообщалась с людьми, но никто ее не видел.
Екатерина ростом 170 см, у нее плотное телосложение. У женщины темные волосы и она носит очки.
Полиция просит всех, кто видел эту женщину, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.