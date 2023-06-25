Пережило несколько эпох, войн, царей и генсеков: старому зданию Нарвской больницы посвящена выставка

В понедельник, 26 июня, в 14.00 состоится открытие совместной выставки Нарвской больницы и Нарвского музея, посвященной главному больничному зданию и названной: "110 лет на службе нарвской медицины".

Сразу после открытия, в 14.30, возле больничного фонтана начнется концерт, где выступят и нарвские медики.

Здание тогда не общегородской больницы, а больницы Кренгольмской мануфактуры, было построено в 1913 году по проекту известного архитектора Александра Владовского (1876-1950), тогда жившего и работавшего в Нарве. Появление нового и прекрасно оснащенного больничного здания приурочили к 300-летию правления в Российской империи династии Романовых. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, восстанавливалось и реставрировалось с 1949 по 1969 год. В повторно открытом здании разместилась городская больница.

На открываемой нынче выставке экспонируются предметы из коллекций Нарвской больницы, Нарвского музея, Музея архитектуры, Музея здравоохранения и Нациольного архива. "Cохранившиеся в музее и архиве материалы позволяют напомнить эмоции, повседневные радости и горести тех людей, которые работали в больнице и служили пациентам. Фотографии, на которых запечатлен медперсонал в своей рабочей среде, а также медицинские инструменты, помогут представить прогресс, который прошла медицина за минувшее столетие", - говорится в анонсе выставки.