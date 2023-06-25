Жизнь сотен тысяч людей в опасности из-за одной простой вещи

Молодому поколению следует проявить инициативу

"Люди в возрасте понимают, что датчик необходим, но иногда препятствием становятся нехватка знаний или трудности с приобретением и установкой прибора, - говорит Таавет. - И здесь молодым членам семьи следует обязательно прийти на помощь, купить пожилому родственнику необходимый датчик и помочь его установить, обслуживать и тестировать".

Также из исследования выяснилось, что в домах 26 процентов пожилых людей нет и дымового датчика. "Здесь молодежи тоже следует взять инициативу в свои руки и помочь своим пожилым родственникам сделать дом более безопасным", - добавил Тууль.

2000 семей отказались от датчика

Угарный газ образуется при неполном сгорании, и его источником может стать, например, видавшая виды печь или камин. В этой ситуации датчик дыма и угарного газа выполнит свою работу и сообщит об опасности - однако жильцы дома могут ошибочно принять "писк" за ложную тревогу.

По словам Тууля, в прошлом году именно из-за неоднократных сигналов прибора около 2000 семей отказались от датчика угарного газа.

Таавет тоже подтверждает, что бывали случаи, когда пожилые люди отключали датчик угарного газа, потому что он постоянно срабатывал. "Причиной сигнала тревоги была, например, старая плита, которую не обслуживали", – привела она пример.

Тууль подчеркивает, что если большое количество угарного газа незамедлительно вызывает проблемы со здоровьем и может привести к смерти, то при длительном пребывании в доме с менее высокой концентрацией угарного газа страдают мозг, нервная система и сердечная мышца. Датчики все-таки не срабатывают просто так, на это всегда есть причина. Если вы не можете выяснить причину частого срабатывания датчика, попробуйте другой датчик, и если он тоже издает сигнал тревоги, вызовите специалиста для проверки концентрации угарного газа. Помимо этого, время от времени топки должны осматриваться специалистами.