"Его празднование закончилось в отделении": полиция подсчитала нарушения и нарушителей

Оперативный руководитель из Депртамента полиции и погранохраны Таго Трей оценил так, что в целом празднование прошло спокойно. "Однако этого нельзя сказать о происходящем в дорожном движении. Предшествовавший Яанову дню 22 июня начался печально, когда в Рапла произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 19-летний водитель, выехавший с дороги на большой скорости и не пристегнутый ремнем безопасности. Трагическое ДТП произошло также 24 июня, когда семейный автомобиль задавил трехлетнего ребенка, и он погиб на месте. Мужчина за рулем автомобиля был трезв. Сегодня же около 11 часов в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что в деревне Тагаколга Выруского уезда в кювете находится машина, водитель которой погиб. Обстоятельства данного происшествия и возможное опьянение водителя будут установлены в ходе расследования. Выражаю соболезнования семьям погибших и их близким", - сказал полицейский.