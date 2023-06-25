"Его празднование закончилось в отделении": полиция подсчитала нарушения и нарушителей

Праздничные выходные были напряженными рабочими днями для полиции, но серьезных инцидентов с нарушением общественного порядка не было зафиксировано. До и во время Яанова дня по Эстонии произошло три тяжелых дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека, один из которых - ребенок. Немало было выявлено на дорогах нарушений, когда водители превышали скорость и садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в отчете Департамента полиции и погранохраны.
Оперативный руководитель из Депртамента полиции и погранохраны Таго Трей оценил так, что в целом празднование прошло спокойно. "Однако этого нельзя сказать о происходящем в дорожном движении. Предшествовавший Яанову дню 22 июня начался печально, когда в Рапла произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 19-летний водитель, выехавший с дороги на большой скорости и не пристегнутый ремнем безопасности. Трагическое ДТП произошло также 24 июня, когда семейный автомобиль задавил трехлетнего ребенка, и он погиб на месте. Мужчина за рулем автомобиля был трезв. Сегодня же около 11 часов в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что в деревне Тагаколга Выруского уезда в кювете находится машина, водитель которой погиб. Обстоятельства данного происшествия и возможное опьянение водителя будут установлены в ходе расследования. Выражаю соболезнования семьям погибших и их близким", - сказал полицейский.
23 и 24 июня у полиции было больше вызовов, нежели обычно, но не зафиксировано серьезных нарушений общественного порядка с тяжелыми последствиями. За эти дни сотрудники полиции обслужили в целом 2020 вызовов, и в основном они были связаны с ситуациями, возникшими из-за чрезмерного употребления гражданами алкоголя.
Случаев семейного насилия в праздничные дни полиция зафиксировала 136. "Например, в одном случае полицию вызвали в Тапаскую волость Ляэне-Вирумаа, где между сожителями возникла ссора из-за ухода с вечеринки, и мужчина несколько раз ударил женщину. Мужчину задержали, и его празднование закончилось в отделении", - рассказал Таго Трей.
В праздничные дни полиция проверила на трезвость более 23 тысяч водителей, из них 103 оказались в состоянии алкогольного опьянения. Полиция также остановила сотню гонщиков-лихачей. "Были и люди, которые в состоянии алкогольного опьянения катались на самокатах и упали. Сегодня ночью 43-летний мужчина в пьяном виде ехал на самокате по Ласнамяэ в Таллинне, потерял равновесие и сломал себе руку при падении. Мужчину доставили в больницу. Вчера в волости Раэ 50-летняя женщина упала на своем собственном самокате и травмировалась. Она тоже употребила алкоголь перед поездкой", - рассказал Трей.
"Празднества в общем были приличными, и в большинстве семей все прошло мирно. Полиция и в последующие дни продолжит на дорогах и улицах усиленно контролировать скорость движения и трезвость водителей. Завтра для многих начало рабочей недели, поэтому убедитесь перед поездкой, что вы трезвы, или найдите кого-нибудь, кто будет и может водить. Водители, будьте примером друг для друга - соблюдайте скоростной режим и не совершайте опасных маневров, чтобы все люди здоровыми вернулись в свои дома", - заключил Таго Трей из Департамента полиции и погранохраны.