Нарва будет строить крытое футбольное поле и беговые дорожки при нем

Полноценное футбольное поле с надувной крышей позволит разным спортсменам тренироваться круглый год, а также проводить юношеские соревнования, о чем пишет нарвское издание "Город". Депутаты Нарвского горсобрания приняли дополнительный бюджет, куда заложили достаточную сумму для заключения договора на строительство.

По словам председателя горсобрания Татьяны Стольфат, город гарантирует сумму 5,9 миллионов евро в дополнение к еще полутора миллионам, которые город рассчитывает получить в качестве финансовой поддержки от министерства культуры.

Новый пневмохолл появится по ул.Креэнхольми, 64. Там будут футбольное поле и беговые дорожки для легкоатлетов. Вдобавок построят техническо-бытовое здание, вспомогательное здание для складирования пневмокрыши в летний период, парковку.

Президент футбольного клуба "Narva Trans" Николай Бурдаков полагает, как пишет "Город", что решение о выделении финансирования на строительство холла - значимое событие не только для клуба, но и для Нарвы в целом, хотя холл и не решит всех задач, связанных с профессиональным футболом.