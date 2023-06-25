В Эстонии продолжаются проверки соблюдения покоя гнездования птиц

"Мы видим влияние контроля за соблюдением покоя гнездования: в этом году было выявлено еще меньше вырубок в богатых птицами лесах. Во время покоя гнездования в заповедниках не было обнаружено вырубок леса, хотя основное внимание наших проверок было направлено именно на охраняемые территории", - рассказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра. "Проезжая по лесу, можно заметить, что все больше лесовладельцев заботятся о соблюдении покоя гнездования, а вырубки планируются на зиму и осень", - добавил он.

Проверки соблюдения покоя гнездования начались 15 апреля и продлятся до 30 июня. В целях обеспечения покоя гнездования в этом году было проведено почти 200 рейдов, в ходе которых осмотрено около двух тысяч земельных участков. За это время было обнаружено и остановлено 13 вырубок в старых лесах с большой популяцией птиц. Еще 17 рубок было остановлено после выявления гнездования в лесах с небольшой популяцией птиц. В заповедниках не выявлено ни одной вырубки леса.

В ходе проверок были обнаружены места гнездования охраняемых видов птиц, которые принадлежат ко второй и третьей категории защиты.

"В период гнездования птиц не установлен общий запрет на вырубку. Поэтому для прекращения вырубок инспекторам по надзору необходимо сначала выявить гнездящихся птиц на конкретном участке земли. Это можно определить по звукам, которые издают птицы, либо путем поиска птичьих гнезд, в которых есть яйца или птицы", - пояснил Вакра. "В ходе тщательных поисков на предназначенных для лесозаготовок участках были обнаружены гнездования ястреба-тетеревятника, желтоголового дятла и белоспинного дятла. Все эти птицы относятся ко второй категории защиты. В Эстонии мало мест гнездований этих видов птиц", - сказал Вакра.

Кроме того, обнаружены гнезования таких видов, как длиннохвостая неясыть, обыкновенный канюк, черный дятел, ястреб-перепелятник, деряба, малая мухоловка (7 мест гнездования), малый пестрый дятел (3 места гнездования). Эти птицы распространены в Эстонии и относятся к третьей категории защиты. Если факторы, угрожающие популяциям этих видов, сохранятся, то численность этих птиц может резко сократиться.

Закон об охране природы запрещает умышленно беспокоить лесных птиц, особенно во время гнездования и выращивания птенцов.