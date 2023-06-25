Нарвский музей проводит экскурсии по старым кладбищам

"На территории Нарвы, и в окрестности нашего города сосредоточено большое количество исторических кладбищ. В разные времена, в исторические эпохи многие из них находились в полном запустении, и только недавно, во многом при участии города, территория кладбищ стала более-менее ухоженной", - рассказала репортерам директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Вокруг Нарвы восемь кладбищ, среди них есть восстановленные в новое время места захоронений, например, где покоятся солдаты Северо-Западной армии. А есть подобные места с весьма длинной историей. Так, Лютеранское кладбище было основано в 1777 году, а закрыто в 1939 году, но сегодня от него мало что осталось. Уничтожение кладбища началось в советский период.