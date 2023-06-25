Годовой пробег всех эстонских автомобилей приближается к 12 миллиардам километров

"Пробег автопарка Эстонии в 2022 году составил 11,696 миллиарда километров. Это на 1,1% больше, чем в 2021 году, превысив уровень 2019 года в 11,659 миллиарда. Рост пробега несколько замедлился, ранее он составлял 3-4 процента", - рассказал Реймо Таркиайнен, руководящий подразделением данных и анализа в инфотехнологическом отделе транспортного департамента.

Львиная доля пробега - 71,1% приходится на легковые автомобили, вторым видом транспорта с большим пробегом являются грузовые автомобили - 14,5%, а наименьшую часть пробега составляют автобусы и мотоциклы - 2,6% суммарно.

В течение последних нескольких лет неуклонно растет пробег по различным шоссе в Эстонии, а в последние годы этот рост еще ускорился. Лишь в 2020 году такой пробег уменьшился. Примерно 92% поездок были совершены по государственным шоссе, а 8% приходилось на шоссе местного значения. Всего по эстонским шоссе пройдено 6,818 миллиарда километров.