В Нарве подорожает вывоз смешанного бытового мусора

В Нарве 27 июля начнет действовать новый договор на вывоз бытовых отходов, как рассказывает "Нарвская газета". В конкурсе на оказание городу этой услуги в ближайшие три года победила уже давно занимающаяся вывозом нарвского мусора компания "Ekovir".
Подорожание вывоза смешанного мусора составит, в зависимости от объема контейнеров, 20-30 процентов.
Опустошение контейнера объемом 0,8 куб. м обойдется в 12 евро (сейчас - 9,36 евро) c учетом налога с оборота. За выгрузку контейнера объемом 1,5 куб. м будут брать 14,40 евро (пока - 10,80), за заглубленный контейнер на 3 куб. м - 12 евро (пока - 8,40), а на 5 куб. м - 14,40 евро (пока - 12).
Вывоз бумаги и картона, смешанной упаковки останется бесплатным. Также бесплатным будет вывоз биоотходов, которые нарвитяне должны начать собирать отдельно с ноября.
Подробнее - в публикации "Нарвской газеты".