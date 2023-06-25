В Нарве подорожает вывоз смешанного бытового мусора

Опустошение контейнера объемом 0,8 куб. м обойдется в 12 евро (сейчас - 9,36 евро) c учетом налога с оборота. За выгрузку контейнера объемом 1,5 куб. м будут брать 14,40 евро (пока - 10,80), за заглубленный контейнер на 3 куб. м - 12 евро (пока - 8,40), а на 5 куб. м - 14,40 евро (пока - 12).