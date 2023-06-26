Годовой пробег эстонских автомобилей увеличился на треть

- Пробег автопарка Эстонии в 2022 году составил 11,696 миллиарда километров. Это на 1,1% больше, чем в 2021 году, превысив уровень 2019 года в 11,659 млрд. Рост пробега несколько замедлился, ранее он составлял 3-4%, - сказал Реймо Таркиайнен, руководитель отдела данных и анализа отдела информационных технологий Транспортного департамента.

По его словам, уже несколько лет пробег по дорогам Эстонии неуклонно растет, а в последние годы этот рост ускорился. Только в 2020 году пробег уменьшился.

Примерно 92% всех поездок были совершены по дорогам государственного значения, и только 8% общего пробега приходилось на дороги местного значения.