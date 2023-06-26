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Годовой пробег эстонских автомобилей увеличился на треть

Северное побережье
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Оживленное движение автотранспорта на загородном шоссе.
Оживленное движение автотранспорта на загородном шоссе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Транспортный департамент ежегодно оценивает пробег эстонского автопарка, и из года в год он увеличивается - в прошлом году он составил 11,7 миллиарда километров.

- Пробег автопарка Эстонии в 2022 году составил 11,696 миллиарда километров. Это на 1,1% больше, чем в 2021 году, превысив уровень 2019 года в 11,659 млрд. Рост пробега несколько замедлился, ранее он составлял 3-4%, - сказал Реймо Таркиайнен, руководитель отдела данных и анализа отдела информационных технологий Транспортного департамента.

По его словам, уже несколько лет пробег по дорогам Эстонии неуклонно растет, а в последние годы этот рост ускорился. Только в 2020 году пробег уменьшился.

Примерно 92% всех поездок были совершены по дорогам государственного значения, и только 8% общего пробега приходилось на дороги местного значения. 

Общий пробег в городах в 2022 году составил 4,878 миллиарда километров. Львиная доля пробега - 71,1% приходится на легковые автомобили, вторым видом транспорта с значительным пробегом являются грузовые автомобили - 14,5%, а наименьшую часть пробега составляют автобусы и мотоциклы - 2,6%.

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Эстония
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