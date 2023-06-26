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На эстонско-российской границе задержаны 11 граждан Исламской республики Афганистан

Северное побережье
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Фото: Urmas Luik

Иностранцев, которые незаконно пересекли границу, обнаружили и задержали рано утром 25 июня на южной границе Эстонии, в волости Сетомаа Выруского уезда.

Шесть мужчин и две женщины, а также трое детей были обнаружены в воскресенье в приграничной зоне около пяти часов утра. Медики скорой помощи оказали задержанным первую помощь. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры полиции Оттомар Вирк сообщил, что пограничники обнаружили пересечение людьми временной контрольной линии и задержали их.

- В ходе дополнительной проверки других нарушителей или следов нарушения найдено не было, - добавил Вирк.

Все обстоятельства, в том числе то, как нарушители попали в приграничную зону, по какой причине направились в Эстонию и какова была их истинная цель, выясняются.

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Эстония
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