На эстонско-российской границе задержаны 11 граждан Исламской республики Афганистан

Иностранцев, которые незаконно пересекли границу, обнаружили и задержали рано утром 25 июня на южной границе Эстонии, в волости Сетомаа Выруского уезда.
Шесть мужчин и две женщины, а также трое детей были обнаружены в воскресенье в приграничной зоне около пяти часов утра. Медики скорой помощи оказали задержанным первую помощь. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры полиции Оттомар Вирк сообщил, что пограничники обнаружили пересечение людьми временной контрольной линии и задержали их.
- В ходе дополнительной проверки других нарушителей или следов нарушения найдено не было, - добавил Вирк.
Все обстоятельства, в том числе то, как нарушители попали в приграничную зону, по какой причине направились в Эстонию и какова была их истинная цель, выясняются.