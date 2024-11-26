В День гражданина министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс наградил почетными знаками пятнадцать активных эстоноземельцев, которые добровольно вносят свой вклад на благо своей общины. От Ида-Вирумаа признание получили Маарья-Лийза Лепсалу, руководитель молодежной работы волости Тойла, и общественный деятель Ээви Паасмяэ.
Министр внутренних дел наградил идавирусцев Маарью-Лийзу Лепсалу и Ээви Паасмяэ знаком отличия Дня гражданина
По мнению молодежного совета волости Тойла, Маарья-Лийза Лепсалу заслуживает почетного знака Дня гражданина за свою преданность делу и вклад в развитие молодежи и обогащение жизни общины путем предложения инновационных решений.
- В любом случае приятно, когда тебя замечают, и особенно это согревает душу, когда это исходит от молодых людей. Значит, я сделала для них что-то хорошее, - прокомментировала Маарья-Лийза. - С другой стороны, когда на мероприятии, посвященном признанию, зачитали текст обо мне, я почувствовала, в какую неловкую ситуацию я сама ставлю молодых людей, когда везде представляю их для признания.
Что же говорит молодежь в похвалу Маарье-Лийзе? Вот уже более десяти лет она помогает молодым людям быть активными, брать на себя ответственность и становиться умными членами общества, наставляя их в процессе работы. Под ее руководством молодежные центры волости Тойла превратились в выдающихся флагманов в этой области, за что в январе они удостоились от Министерства образования и науки всеэстонского титула "Молодежный центр года".
Для молодежи и вместе с молодежью
Маарья-Лийза руководила созданием мобильного молодежного центра, который был создан в сотрудничестве с молодыми людьми и с учетом их пожеланий, потребностей и интересов. Морской контейнер можно перемещать в места скопления молодежи, привлекая к работе тех, кого иначе молодежные работники не смогли бы охватить. Проект привлек внимание и за пределами Эстонии: он был выбран в качестве одного из финалистов конкурса сети общей сельскохозяйственной политики Европейского союза "Вдохновляющее сельское хозяйство и сельская жизнь".
В течение полутора лет Маарья-Лийза интенсивно работала со своей молодежной командой над открытием в августе квест-комнаты в Эстонском шахтном музее. Это не только новая туристическая услуга для региона, но и рабочие места для молодежи, что способствует независимости молодежи. Квест-комната, построенная на бывшем складе взрывчатых веществ шахты, также была выбрана "Делом года волости Тойла - 2024".
Молодые люди ценят то, что Маарья-Лийза предлагает возможности внести свой вклад в развитие родного края. Она делает это с умыслом. "Это сильнее связывает молодых людей с их родным краем", - считает она.
- Я сама являюсь реальным примером того, как я уехала в Таллинн, но очень быстро вернулась. Одной из причин было то, что я смогла проявить себя еще школьницей, это заметили и оценили, это привело меня обратно. В Таллинне, когда я была частью серой массы, я почувствовала, что в Ида-Вирумаа можно действительно реализовать себя так, чтобы это приносило видимый результат, - сказала Маарья-Лийза.
Неутомимый локомотив общины
Ээви Паасмяэ является локомотивом местного сообщества, и благодаря ей "вагонам" легче двигаться. Она не смогла присутствовать на вручении почетного знака, поскольку на этой неделе как страстная путешественница она открывает для себя Афины.
Ээви в качестве волонтера участвует в деятельности ряда общественных организаций: она является членом правления Силламяэского эстонского общества и сельского общества "Vanatare", инициатором круглого стола женских объединений Эстонии в Ида-Вирумаа, участвует в Ообъединении культурных обществ Эстонии.
- Мною движет желание быть активной. Наверное, это у меня в генах. Я очень хорошо помню тот момент, когда мы сказали маме: "Послушай, ты уже два дня сидишь дома, это не многовато для тебя?". Потому что ей уже нужно было ехать в деревню по делам, - вспоминает Ээви.
Теперь ее внучка говорит, что это глупые разговоры, будто у пенсионеров много свободного времени. Потому что у ее бабушки его нет.
- А еще я черпаю в этом силу и энергию. Не могу представить, если бы мне пришлось сидеть дома - тогда я бы даже в комнате не удосужилась прибраться. Я черпаю свои силы, энергию и здоровье в работе. Я живу так всю свою жизнь и мне особенно нравится искать новые идеи.
Люди, встречающиеся с Ээви в неправительственная организациях, хвалят ее за обилие идей и креативность. Именно поэтому она постоянно предлагает новые инициативы и решения. В то же время она обладает необыкновенной способностью вовлекать, мотивировать и вдохновлять других.
Например, деятельность сельского общества "Vanatare" стала гораздо более значимой благодаря руководству Ээви и написанию проектов. Так, установлен памятный камень утраченным школам региона Лаагна и выпущена публикация о деятельности и истории школ с эстонским языком обучения в окрестностях Нарвы. Собранный материал тем более ценен, что общество теряет знания об Ида-Вирумаа как о месте проживания коренных эстонских общин.
По инициативе Ээви также организуются детский летний творческий лагерь, день деревень и ежемесячные камерные вечера. Сельское общество "Vanatare" отметило 140-летие эстонского флага великолепным праздником, который надолго запомнится настенными панно из ста сорока связанных крючком мотивов. Способность Ээви запечатлеть на фотографиях деятельность общины увеличила число членов общества и количество людей, посещающих мероприятия.