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Министр внутренних дел наградил идавирусцев Маарью-Лийзу Лепсалу и Ээви Паасмяэ знаком отличия Дня гражданина

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Маарья-Лийза Лепсалу и морской контейнер, ставший передвижным молодежным центром в волости Тойла.
Маарья-Лийза Лепсалу и морской контейнер, ставший передвижным молодежным центром в волости Тойла. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

В День гражданина министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс наградил почетными знаками пятнадцать активных эстоноземельцев, которые добровольно вносят свой вклад на благо своей общины. От Ида-Вирумаа признание получили Маарья-Лийза Лепсалу, руководитель молодежной работы волости Тойла, и общественный деятель Ээви Паасмяэ.

По мнению молодежного совета волости Тойла, Маарья-Лийза Лепсалу заслуживает почетного знака Дня гражданина за свою преданность делу и вклад в развитие молодежи и обогащение жизни общины путем предложения инновационных решений.

- В любом случае приятно, когда тебя замечают, и особенно это согревает душу, когда это исходит от молодых людей. Значит, я сделала для них что-то хорошее, - прокомментировала Маарья-Лийза. - С другой стороны, когда на мероприятии, посвященном признанию, зачитали текст обо мне, я почувствовала, в какую неловкую ситуацию я сама ставлю молодых людей, когда везде представляю их для признания.

Что же говорит молодежь в похвалу Маарье-Лийзе? Вот уже более десяти лет она помогает молодым людям быть активными, брать на себя ответственность и становиться умными членами общества, наставляя их в процессе работы. Под ее руководством молодежные центры волости Тойла превратились в выдающихся флагманов в этой области, за что в январе они удостоились от Министерства образования и науки всеэстонского титула "Молодежный центр года".

Для молодежи и вместе с молодежью

Маарья-Лийза руководила созданием мобильного молодежного центра, который был создан в сотрудничестве с молодыми людьми и с учетом их пожеланий, потребностей и интересов. Морской контейнер можно перемещать в места скопления молодежи, привлекая к работе тех, кого иначе молодежные работники не смогли бы охватить. Проект привлек внимание и за пределами Эстонии: он был выбран в качестве одного из финалистов конкурса сети общей сельскохозяйственной политики Европейского союза "Вдохновляющее сельское хозяйство и сельская жизнь".

В течение полутора лет Маарья-Лийза интенсивно работала со своей молодежной командой над открытием в августе квест-комнаты в Эстонском шахтном музее. Это не только новая туристическая услуга для региона, но и рабочие места для молодежи, что способствует независимости молодежи. Квест-комната, построенная на бывшем складе взрывчатых веществ шахты, также была выбрана "Делом года волости Тойла - 2024".

Молодые люди ценят то, что Маарья-Лийза предлагает возможности внести свой вклад в развитие родного края. Она делает это с умыслом. "Это сильнее связывает молодых людей с их родным краем", - считает она.

- Я сама являюсь реальным примером того, как я уехала в Таллинн, но очень быстро вернулась. Одной из причин было то, что я смогла проявить себя еще школьницей, это заметили и оценили, это привело меня обратно. В Таллинне, когда я была частью серой массы, я почувствовала, что в Ида-Вирумаа можно действительно реализовать себя так, чтобы это приносило видимый результат, - сказала Маарья-Лийза.

Неутомимый локомотив общины

Ээви Паасмяэ является локомотивом местного сообщества, и благодаря ей "вагонам" легче двигаться. Она не смогла присутствовать на вручении почетного знака, поскольку на этой неделе как страстная путешественница она открывает для себя Афины.

Ээви Паасмяэ представляет публикацию об утраченных школах края Лаагна. Благодаря руководству Ээви и написанным ею проектам деятельность сельского общества "Vanatare" стала гораздо более значимой.
Ээви Паасмяэ представляет публикацию об утраченных школах края Лаагна. Благодаря руководству Ээви и написанным ею проектам деятельность сельского общества "Vanatare" стала гораздо более значимой. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Ээви в качестве волонтера участвует в деятельности ряда общественных организаций: она является членом правления Силламяэского эстонского общества и сельского общества "Vanatare", инициатором круглого стола женских объединений Эстонии в Ида-Вирумаа, участвует в Ообъединении культурных обществ Эстонии.

- Мною движет желание быть активной. Наверное, это у меня в генах. Я очень хорошо помню тот момент, когда мы сказали маме: "Послушай, ты уже два дня сидишь дома, это не многовато для тебя?". Потому что ей уже нужно было ехать в деревню по делам, - вспоминает Ээви.

Теперь ее внучка говорит, что это глупые разговоры, будто у пенсионеров много свободного времени. Потому что у ее бабушки его нет.

- А еще я черпаю в этом силу и энергию. Не могу представить, если бы мне пришлось сидеть дома - тогда я бы даже в комнате не удосужилась прибраться. Я черпаю свои силы, энергию и здоровье в работе. Я живу так всю свою жизнь и мне особенно нравится искать новые идеи.

Люди, встречающиеся с Ээви в неправительственная организациях, хвалят ее за обилие идей и креативность. Именно поэтому она постоянно предлагает новые инициативы и решения. В то же время она обладает необыкновенной способностью вовлекать, мотивировать и вдохновлять других.

Например, деятельность сельского общества "Vanatare" стала гораздо более значимой благодаря руководству Ээви и написанию проектов. Так, установлен памятный камень утраченным школам региона Лаагна и выпущена публикация о деятельности и истории школ с эстонским языком обучения в окрестностях Нарвы. Собранный материал тем более ценен, что общество теряет знания об Ида-Вирумаа как о месте проживания коренных эстонских общин.

По инициативе Ээви также организуются детский летний творческий лагерь, день деревень и ежемесячные камерные вечера. Сельское общество "Vanatare" отметило 140-летие эстонского флага великолепным праздником, который надолго запомнится настенными панно из ста сорока связанных крючком мотивов. Способность Ээви запечатлеть на фотографиях деятельность общины увеличила число членов общества и количество людей, посещающих мероприятия.

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