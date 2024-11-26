Министр внутренних дел наградил идавирусцев Маарью-Лийзу Лепсалу и Ээви Паасмяэ знаком отличия Дня гражданина

По мнению молодежного совета волости Тойла, Маарья-Лийза Лепсалу заслуживает почетного знака Дня гражданина за свою преданность делу и вклад в развитие молодежи и обогащение жизни общины путем предложения инновационных решений.

- В любом случае приятно, когда тебя замечают, и особенно это согревает душу, когда это исходит от молодых людей. Значит, я сделала для них что-то хорошее, - прокомментировала Маарья-Лийза. - С другой стороны, когда на мероприятии, посвященном признанию, зачитали текст обо мне, я почувствовала, в какую неловкую ситуацию я сама ставлю молодых людей, когда везде представляю их для признания.

Что же говорит молодежь в похвалу Маарье-Лийзе? Вот уже более десяти лет она помогает молодым людям быть активными, брать на себя ответственность и становиться умными членами общества, наставляя их в процессе работы. Под ее руководством молодежные центры волости Тойла превратились в выдающихся флагманов в этой области, за что в январе они удостоились от Министерства образования и науки всеэстонского титула "Молодежный центр года".

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