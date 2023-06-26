Терминалы российских олигархов в Силламяэ будут проданы с молотка

Согласно разработанному МИДом плану, замороженные активы российских олигархов начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке. Таким образом, если родина олигархов возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и компенсирует его, в будущем появится возможность получить компенсацию за конфискованное у олигархов имущество.

Как сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Керстин Мересма, разрабатываемый законопроект предусматривает использовать для компенсации в первую очередь деньги и занесенные в регистр активы или другое имущество, собственность которого легко установить. Следовательно, это могут быть предприятия и принадлежащий им основной капитал, который сейчас не отражен в сумме замороженных RAB активов.