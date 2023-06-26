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Терминалы российских олигархов в Силламяэ будут проданы с молотка

Северное побережье
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Силламяэский порт.
Силламяэский порт. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Навалочные и наливные терминалы в порту Мууга и Силламяэ, очевидно, будут проданы на аукционе. В ближайшие недели Министерство иностранных дел Эстонии отправит на согласование поправки к Закону о международных санкциях.

Таким образом, Эстония станет первой в Европе страной, которая разработает схему по изъятию замороженного имущества российских олигархов для восстановления Украины, пишет RusDelfi.

Согласно разработанному МИДом плану, замороженные активы российских олигархов начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке. Таким образом, если родина олигархов возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и компенсирует его, в будущем появится возможность получить компенсацию за конфискованное у олигархов имущество.

Как сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Керстин Мересма, разрабатываемый законопроект предусматривает использовать для компенсации в первую очередь деньги и занесенные в регистр активы или другое имущество, собственность которого легко установить. Следовательно, это могут быть предприятия и принадлежащий им основной капитал, который сейчас не отражен в сумме замороженных RAB активов.

Читайте статью полностью на сайте RusDelfi.

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Эстония
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