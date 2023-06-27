ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы думаете, что государство вместо самоуправления может заменить неуместные названия улиц?

"Единица местного самоуправления и ее жители участвуют в делопроизводстве, в ходе которого министр, отвечающий за сферу, присваивает новое наименование. Перед этим министр должен сделать местному самоуправлению предложение об изменении наименования и присвоении наименования, соответствующего закону. Местное самоуправление должно сделать это в срок до двух месяцев, причем при выборе нового наименования оно обладает правом дискреции. Соответствие постановления министра закону можно проверить в суде". (Из ответа канцлера права Алексею Евграфову)