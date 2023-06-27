Марлеэн Пальтс: Работа с молодежью вдохновляет и открывает новые двери

Через молодежный совет и знакомства, которые я там завела, открылись новые двери, и вскоре я оказалась в команде организаторов нескольких мероприятий. Организация дня предпринимательства в Ида-Вирумаа особенно ярко запомнилась мне, что выражается в ключевых словах "быстрый ответ" и "выход из зоны комфорта".

"Для молодого человека очень важно ощущать свою принадлежность к чему-то, реализовывать свои интересы и знать, что в него верят. Молодежная работа может предложить как это, так и многое другое". Марлеэн Пальтс, представитель тойлаской молодежи

Такой богатый опыт дает большую уверенность в себе для реализации других мероприятий или инициатив в будущем. Например, при организации в выпускном классе новогоднего бала для школьного коллектива общаясь с артистами и спонсорами, при планировании мероприятия другими способами уже было все понятно, что, как и зачем делать.

Однако проекты и инициативы, связанные с работой с молодежью, никоим образом не ограничиваются родной волостью. А именно, в этом году у десяти молодых людей из Тойлаской волости была возможность отправиться в Страсбург во Францию в июне, чтобы принять участие в крупнейшем молодежном мероприятии в Европе, где собралось более 10000 молодых людей из разных европейских стран. Я также была одним из счастливчиков среди десяти молодых людей.

Разве не здорово, если молодому человеку предоставляется возможность посетить Европарламент, заявить о себе на крупнейшем молодежном мероприятии Европы и заодно завести новых друзей и знакомых из других стран? Кроме того, возможность познакомиться с достопримечательностями Страсбурга, насладиться французским летом. Все это мы получили благодаря молодежным работникам нашей волости, которые написали такой проект.