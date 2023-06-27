Марлеэн Пальтс: Работа с молодежью вдохновляет и открывает новые двери

Честно говоря, я должна признаться, что когда-то под работой с молодежью мне представлялся лишь молодежный центр и мероприятия в нем, что не очень-то воодушевляло.
В 2020 году, когда я выставила свою кандидатуру во второй состав молодежного совета Тойлаской волости, я постепенно начала смотреть на работу с молодежью под более широким углом, и не заметно для меня самой эта сфера стала неотъемлемой частью моей жизни. И самое главное, это сильно изменило меня как человека, и благодаря полученному опыту я стала лучше понимать себя, смелее расширять свой кругозор.
Во втором составе молодежного совета Тойлаской волости в течение двух лет мы организовали несколько мероприятий и даже написали проект, чтобы пригласить по просьбе молодежи в Тойла Эпп Кярсин для тренинга. Мы провели викторину на тему Тойлаской волости между молодежью и работниками волостного управления, с помощью подкаста рассказали о том, чем мы занимаемся, и увидели работу волости вблизи.
Кроме того, мы имели возможность участвовать в работе комиссий, принимать участие в заседаниях и тем самым прямо выражать свое мнение по вопросам, касающимся волости. Были и неудачи, но мы ведь учимся на них! Годы, проведенные в молодежном совете, взрастили меня как личность, развили умение работать в команде, помогли найти новых друзей и знакомых. Так приятно видеть, что нынешний состав уже делает великие дела и отстаивает голос молодежи.
Молодежный совет - лучшее место, где можно что-то сделать для молодежи волости. Я очень благодарна, что в Тойла есть такие отзывчивые и яркие молодежные работники, которые создают все условия для реализации даже самых, казалось бы, абсурдных идей.
Через молодежный совет и знакомства, которые я там завела, открылись новые двери, и вскоре я оказалась в команде организаторов нескольких мероприятий. Организация дня предпринимательства в Ида-Вирумаа особенно ярко запомнилась мне, что выражается в ключевых словах "быстрый ответ" и "выход из зоны комфорта".
"Для молодого человека очень важно ощущать свою принадлежность к чему-то, реализовывать свои интересы и знать, что в него верят. Молодежная работа может предложить как это, так и многое другое".
Марлеэн Пальтс, представитель тойлаской молодежи
Такой богатый опыт дает большую уверенность в себе для реализации других мероприятий или инициатив в будущем. Например, при организации в выпускном классе новогоднего бала для школьного коллектива общаясь с артистами и спонсорами, при планировании мероприятия другими способами уже было все понятно, что, как и зачем делать.
Однако проекты и инициативы, связанные с работой с молодежью, никоим образом не ограничиваются родной волостью. А именно, в этом году у десяти молодых людей из Тойлаской волости была возможность отправиться в Страсбург во Францию в июне, чтобы принять участие в крупнейшем молодежном мероприятии в Европе, где собралось более 10000 молодых людей из разных европейских стран. Я также была одним из счастливчиков среди десяти молодых людей.
Разве не здорово, если молодому человеку предоставляется возможность посетить Европарламент, заявить о себе на крупнейшем молодежном мероприятии Европы и заодно завести новых друзей и знакомых из других стран? Кроме того, возможность познакомиться с достопримечательностями Страсбурга, насладиться французским летом. Все это мы получили благодаря молодежным работникам нашей волости, которые написали такой проект.
Поэтому, если вы спросите, что такое работа с молодежью, то я думаю, что это идущий впереди, который поощряет и вдохновляет молодых людей. Для молодого человека очень важно ощущать свою принадлежность к чему-то, реализовывать свои интересы и знать, что в него верят. Молодежная работа может предложить как это, так и многое другое. И приятно видеть, как профессионалы в этой области, работающие со всей душой, помогают молодым людям стать лучше и тем самым изменить жизнь к лучшему.