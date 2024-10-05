Все больше разговоров идет о мерах жесткой экономии госбюджета, и в свете этого мы снова слышим о необходимости сокращений в разных регионах. Конечно, экономия денег налогоплательщика, несомненно, является положительным моментом в любые времена, но все же необходимо понимать, какие меры могут нанести больший вред функционированию государства, а какие - меньший.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Страной нельзя управлять как сетью магазинов
Мы смирились с тем, что в целях экономии ликвидирован бесплатный общественный транспорт на уездных линиях, а вот жители столицы по-прежнему могут ездить бесплатно. На протяжении многих лет нам приходилось смиряться с тем фактом, что местные самоуправления были объединены наполовину добровольно или даже принудительно, но для многих так и осталось непонятным, улучшило ли это предполагаемое упорядочение что-либо для обычного человека.
Здесь, в Ида-Вирумаа, нам пришлось признать, что государство порой искусственно душило наш важный источник существования - сланцевую промышленность, предлагая взамен слишком мало и слишком поздно.
Мы закрыли школы, ощущая давление со стороны государства и лицемерие.
И это, наверное, еще не все, потому что мы уже знаем, что в новом году в целях экономии будет закрыто представительство Департамента социального страхования в Кохтла-Ярве, поставлен крест на реконструкции здания бывшего уездного управления (государственного дома), в Ида-Вирумаа в сфере здравоохранения будет закрыта лаборатория в Кохтла-Ярве, и, вероятно, будут и далее поступать подобные новости.
Все это, однако, по-прежнему означает уход государства из регионов, государственную программу региональной маргинализации, приукрашенную рассказами о важности региональной политики.
В Ида-Вирумаа в последние несколько лет все плохие новости пытались сгладить извинениями, что за счет средств фонда справедливого перехода будут исправлены все негативные последствия в здешней социально-экономической ситуации. Мы понимаем, что это не так, но все равно надеемся на лучшее.
Страной нельзя управлять как сетью розничной торговли: есть клиенты - открываем магазин, если их меньше - закрываем. Сохранение государства в регионах - дело дорогое, и за это надо платить. Это точно так же, как расходы на обеспечение безопасности, как и на оснащение Сил обороны.