Марко Сандре: Как я начал искать полмиллиарда

Ида-Вирумаа получит финансовые вливания в размере полумиллиарда... Где-то такая цифра шумно прозвучала. И в то же время говорят, что жители Ида-Вирумаа не умеют просить деньги! Последнее задело.
Конечно, я хотел бы спросить! Полмиллиарда евро - это более 3500 евро на каждого жителя Ида-Вирумаа. Солидная сумма. И где-то она застаивается, потому что мы не умеем задавать вопросы! Как начинающий политик я не могу представить лучшего политического капитала, чем полмиллиарда для раздачи народу! Но где, черт возьми, это? Эти полмиллиарда, и на кого они?..
Поначалу эта задача казалась настолько невыполнимой, что я тут же сдался. Честно. Потому что ситуация параноидальная - вы получаете ответы только на вопросы, которые не умеете задавать.
Приведу пример из личной истории. Однажды я купил билет на корабль из Хельсинки в Таллинн на Яанов день. Было большим удивлением, когда выяснилось, что я не могу попасть на корабль из-за того, что общественный транспорт не ходит, потому что Яанов день - праздник в Финляндии, когда общественный транспорт очень ограничен. Но мне об этом никто не сказал, потому что я не спрашивал. И мне никогда бы не пришло в голову спросить о таком!
В тот летний день в апокалиптическом Элиелинаукио [площадь в центре Хельсинки у главного железнодорожного вокзала] были только я, два испуганных японца и несколько расслабленных чаек... Есть еще около полумиллиарда вопросов, которые я не задал, потому что и не догадался их задать, к счастью, мне и не нужно было. Ходит ли общественный транспорт в середине лета? Я предполагал, что да, но мое предположение было неверным. Мне никто не сказал, потому что предполагалось, что я знаю. Это предположение также было ошибочным.
То же самое и с 500 миллионами евро, поступающими в настоящее время в Ида-Вирумаа. Эта сумма где-то указана, но поскольку ни одно ведомство не управляет ею напрямую, то поступление этой суммы покрыто туманом. Но поскольку цифра прозвучала, мы можем предположить, что так оно и есть.
И задать правильные вопросы нужным людям - откуда возьмется эта полумиллиардная куча? - просто невозможно. Никто не управляет всей суммой.
"Как начинающий политик я не мог бы желать лучшего политического капитала, чем полмиллиарда, чтобы поделиться с людьми!"
Марко Сандре, начинающий политик ("Эстония 200")
Фонд справедливого перехода управляет 340 миллионами из этой суммы, из которых почти 20 миллионов идут на магнитную фабрику. По некоторым данным, не все из этих 340 миллионов евро пойдут на Ида-Вирумаа, часть будет распределена также по близлежащим районам, потому что какое-то правительство пообещало и... 153 миллиона евро на поддержку зеленого поворота. Добавляем его к справедливому переходу и получаем в сумме почти полмиллиарда. Но нет, 153 миллиона поддержки зеленого поворота - это только самая большая часть фонда справедливого перехода.
Каковы остальные меры, я не могу сказать. Ида-Вирумаа пообещали специального представителя, который будет заниматься решением острых проблем и всячески помогать Ида-Вирумаа. Кроме того, будет создан инвестиционный фонд Ида-Вирумаа, размер которого пока неизвестен. Так что надежды на ясность и там нет, потому что все под вопросом - личность спецпредставителя, окончательные полномочия, даже должность, не говоря уж о деньгах.
Для сравнения. Дефицит бюджета, для сокращения которого (не для полного покрытия!) повышают налоги, составляет 750 миллионов, или три четверти миллиарда. Таким образом, не поддержав Ида-Вирумаа в размере полумиллиарда, можно было бы, в принципе, не повышать налоги... В реальной жизни, конечно, не так просто, но это дает хорошее представление о размерах поддержки.
Так что единственное, что мне ясно, это то, что ничего не ясно. Работа детектива тяжела. Но за свою жизнь я прочитал бесчисленное количество криминальных романов. И все они построены одинаково: на протяжении всего романа есть разная информация, и интересно попытаться найти решение до того, как писатель представит его на блюдечке с голубой каемочкой.