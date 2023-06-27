Марко Сандре: Как я начал искать полмиллиарда

Конечно, я хотел бы спросить! Полмиллиарда евро - это более 3500 евро на каждого жителя Ида-Вирумаа. Солидная сумма. И где-то она застаивается, потому что мы не умеем задавать вопросы! Как начинающий политик я не могу представить лучшего политического капитала, чем полмиллиарда для раздачи народу! Но где, черт возьми, это? Эти полмиллиарда, и на кого они?..

Поначалу эта задача казалась настолько невыполнимой, что я тут же сдался. Честно. Потому что ситуация параноидальная - вы получаете ответы только на вопросы, которые не умеете задавать.

Приведу пример из личной истории. Однажды я купил билет на корабль из Хельсинки в Таллинн на Яанов день. Было большим удивлением, когда выяснилось, что я не могу попасть на корабль из-за того, что общественный транспорт не ходит, потому что Яанов день - праздник в Финляндии, когда общественный транспорт очень ограничен. Но мне об этом никто не сказал, потому что я не спрашивал. И мне никогда бы не пришло в голову спросить о таком!