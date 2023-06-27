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Член Рийгикогу, борющийся за сохранение названий улиц, считает павших красноармейцев в Нарве героями

Эрик Калда
, журналист
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Улица Игоря Графова в Нарве и мемориальная доска, посвященная погибшим красноармейцам, на стене жилого дома.
Улица Игоря Графова в Нарве и мемориальная доска, посвященная погибшим красноармейцам, на стене жилого дома. Фото: Ilja Smirnov

Депутат Рийгикогу от Центристской партии и член Нарвского горсобрания Алексей Евграфов считает, что названия улиц, которые государство считает неуместными в Нарве, должны остаться, потому что красноармейцы, воевавшие в Нарве, были не оккупантами, а освободителями от фашизма и героями. Он также обращался по этому поводу к канцлеру права, но поддержки не получил.

"Я не понимаю, как эти молодые ребята, которые воевали здесь в рядах Советской армии, могли воевать против эстонского государства. В тот момент они не думали, что оккупируют Эстонию, а боролись против фашизма", - сказал Алексей Евграфов, который выступает против рекомендации государства изменить советские названия улиц, что, по мнению министра государственного управления, является неприемлемым.

Евграфов: они были героями

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