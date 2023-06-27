Член Рийгикогу, борющийся за сохранение названий улиц, считает павших красноармейцев в Нарве героями

Депутат Рийгикогу от Центристской партии и член Нарвского горсобрания Алексей Евграфов считает, что названия улиц, которые государство считает неуместными в Нарве, должны остаться, потому что красноармейцы, воевавшие в Нарве, были не оккупантами, а освободителями от фашизма и героями. Он также обращался по этому поводу к канцлеру права, но поддержки не получил.