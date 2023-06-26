ПОЛИЦЕЙСКАЯ СВОДКА ⟩ Праздничные выходные омрачены множественными заявлениями о насилии

За прошедшие выходные полиция Ида-Вирумаа более десяти раз выезжала на вызовы о насилии. Не обошлось и без поножовщины.
Большинство вызовов пришлись на 24 июня - 11 раз полиция выезжала по сообщениям о происшествии.
Так, в этот день в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Каукси 43-летний мужчина избил свою сожительницу. Начато уголовное производство. В том же поселке 45-летний мужчина ударил острым предметом 46-летнего мужчину. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Полиция задержала нападавшего, в отношении которого также начато уголовное производство.
На улице Кеск в Силламяэ 39-летняя женщина ударила своего партнера острым предметом в квартире, после чего мужчину доставили в больницу для медицинского освидетельствования. Полиция задержала нападавшую.
Сразу несколько тревожных звонков поступило на пульт дежурного 24 июня из Нарвы. Так, в полицию сообщили о том, что 28-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу в квартире на улице Краави в Нарве. Также в Нарве на улице Лыуна 35-летний мужчина ударил свою сожительницу, после чего женщину доставили в больницу для медицинского освидетельствования.
На улице Йыэ в Нарве неизвестный избил 35-летнего мужчину. И в тот же вечер в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении на улице Пяхклимяэ в Нарве также был избит 23-летний мужчина.
В поселке Перьятси, волости Нарва-Йыэсуу, неизвестные избили 18-летнего и 21-летнего мужчин. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В Йыхви на улице Плооми 18-летний мужчина ударил 48-летнего мужчину. Также в волости Йыхви, в поселке Эдис, неизвестные избили 44-летнего мужчину. Скорая помощь прибыла на место для оказания первой помощи.
В Кохтла-Нымме, что в волости Тойла, неизвестный избил 60-летнюю женщину.
К сожалению, вызовы продолжились и на следующий день. Так, 25 июня в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Козе в волости Йыхви неизвестный избил 36-летнего мужчину. Мужчину доставили в больницу. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В тот же день в полицию поступило сообщение об избиении 48-летнего мужчины на улице Кересе в Нарве. Скорая помощь доставила мужчину в больницу для медицинского освидетельствования.
Также в полицию поступило сообщение о конфликте между тремя мужчинами на улице Кесаллее в Кохтла-Ярве. Полиция задержала 40-летнего мужчину, который, как утверждается, начал конфликт. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.