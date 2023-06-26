ПОЛИЦЕЙСКАЯ СВОДКА ⟩ Праздничные выходные омрачены множественными заявлениями о насилии

Большинство вызовов пришлись на 24 июня - 11 раз полиция выезжала по сообщениям о происшествии.

Так, в этот день в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Каукси 43-летний мужчина избил свою сожительницу. Начато уголовное производство. В том же поселке 45-летний мужчина ударил острым предметом 46-летнего мужчину. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Полиция задержала нападавшего, в отношении которого также начато уголовное производство.

На улице Кеск в Силламяэ 39-летняя женщина ударила своего партнера острым предметом в квартире, после чего мужчину доставили в больницу для медицинского освидетельствования. Полиция задержала нападавшую.

Сразу несколько тревожных звонков поступило на пульт дежурного 24 июня из Нарвы. Так, в полицию сообщили о том, что 28-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу в квартире на улице Краави в Нарве. Также в Нарве на улице Лыуна 35-летний мужчина ударил свою сожительницу, после чего женщину доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

На улице Йыэ в Нарве неизвестный избил 35-летнего мужчину. И в тот же вечер в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении на улице Пяхклимяэ в Нарве также был избит 23-летний мужчина.

В поселке Перьятси, волости Нарва-Йыэсуу, неизвестные избили 18-летнего и 21-летнего мужчин. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.