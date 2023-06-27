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Марис Тоомель делит первое место в таблице зарплат руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
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Йыхвиское волостное собрание утвердило новую зарплату старейшине Марис Тоомель в размере 4500 евро.
Йыхвиское волостное собрание утвердило новую зарплату старейшине Марис Тоомель в размере 4500 евро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание на предпраздничном заседании утвердило новый состав волостного управления и повысило зарплату волостному старейшине Марис Тоомель почти на пятую часть, до 4500 евро. Таким образом, Тоомель поднялась на первое место вместе со старейшиной Алутагузеской волости Тауно Выхмаром в списке зарплат руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа.

Волостное собрание утвердило новую зарплату йыхвиского волостного старейшины Марис Тоомель в размере 4500 евро, что на 18 процентов больше, чем раньше. Когда два года назад Тоомель избрали на должность старейшины, зарплата составляла 3600 евро. После местных выборов, состоявшихся осенью 2021 года, зарплата йыхвиского старейшины увеличилась до 3800 евро. 

Зарплаты руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа:

1-2. Марис Тоомель, старейшина волости Йыхви - 4500 евро

1-2. Тауно Выхмар, старейшина волости Алутагузе - 4500 евро

3. Вирве Линдер, мэр Кохтла-Ярве - 4320 евро

4-5. Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу - 4000 евро

4-5. Катри Райк, мэр Нарвы - 4000 евро

6-7. Эве Эаст, старейшина волости Тойла - 3500 евро

6-7. - Тынис Калберг, мэр Силламяэ - 3500 евро

8. Марья-Лийза Вейзер, старейшина волости Люганузе - 3000 евро

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