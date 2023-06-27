Йыхвиское волостное собрание на предпраздничном заседании утвердило новый состав волостного управления и повысило зарплату волостному старейшине Марис Тоомель почти на пятую часть, до 4500 евро. Таким образом, Тоомель поднялась на первое место вместе со старейшиной Алутагузеской волости Тауно Выхмаром в списке зарплат руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа.
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Марис Тоомель делит первое место в таблице зарплат руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа
Волостное собрание утвердило новую зарплату йыхвиского волостного старейшины Марис Тоомель в размере 4500 евро, что на 18 процентов больше, чем раньше. Когда два года назад Тоомель избрали на должность старейшины, зарплата составляла 3600 евро. После местных выборов, состоявшихся осенью 2021 года, зарплата йыхвиского старейшины увеличилась до 3800 евро.