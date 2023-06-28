ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Несет ли ответственность министерство?

Недавно министр образования Кристина Каллас рассказала в интервью "Северному побережью", что была потрясена, когда узнала, что в этом крупном учебном заведении Ида-Вирумаа большинство специальностей нельзя изучать на эстонском языке.

Удивительно, что министр и министерство заметили это только сейчас. Если бы министр и чиновники министерства посмотрели, к примеру, рекламируемые профессии на сайте центра профобразования, возможно, они сразу бы это заметили. "Северное побережье" также неоднократно писало об этом.

Самое важное, что Ида-Вирумааский центр профобразования является крупным учебным заведением, находящимся в ведении государства, то есть самого Министерства образования. Если министр Каллас сказала, что по результатам надзора директор должен взять на себя ответственность, то столь же правомерен вопрос, кто и каким образом возьмет на себя ответственность от министерства. Министерство в отношении перечисленных в акте надзора недостатков много лет, подобно страусу, прятало голову в песок. Будь то из-за лени или из политических соображений.

Не во власти нового директора центра профобразования за год или два изменить уровень преподавания эстонского языка в основных школах Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве. Отдельным искусством было бы также найти учителей, которые могут преподавать на эстонском языке.