ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Несет ли ответственность министерство?

Министерство образования и науки решило потребовать отставки директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнеса Метса после длившегося более полугода надзора, который установил, что концентрация эстонского языка в этом учебном заведении ниже допустимого предела.
Недавно министр образования Кристина Каллас рассказала в интервью "Северному побережью", что была потрясена, когда узнала, что в этом крупном учебном заведении Ида-Вирумаа большинство специальностей нельзя изучать на эстонском языке.
Удивительно, что министр и министерство заметили это только сейчас. Если бы министр и чиновники министерства посмотрели, к примеру, рекламируемые профессии на сайте центра профобразования, возможно, они сразу бы это заметили. "Северное побережье" также неоднократно писало об этом.
Самое важное, что Ида-Вирумааский центр профобразования является крупным учебным заведением, находящимся в ведении государства, то есть самого Министерства образования. Если министр Каллас сказала, что по результатам надзора директор должен взять на себя ответственность, то столь же правомерен вопрос, кто и каким образом возьмет на себя ответственность от министерства. Министерство в отношении перечисленных в акте надзора недостатков много лет, подобно страусу, прятало голову в песок. Будь то из-за лени или из политических соображений.
Не во власти нового директора центра профобразования за год или два изменить уровень преподавания эстонского языка в основных школах Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве. Отдельным искусством было бы также найти учителей, которые могут преподавать на эстонском языке.
Но правильно то, что нужно двигаться в этом направлении быстрыми шагами, и хочется надеяться, что министерство также окажет в этом необходимую поддержку.