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Министр потребовала от директора Ида-Вирумааского центра профобразования уйти в отставку

Эрик Гамзеев
, журналист
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Ханнес Метс руководил Ида-Вирумааским центром профессионального образования более девяти лет, и за это время был построен новый учебный корпус.
Ханнес Метс руководил Ида-Вирумааским центром профессионального образования более девяти лет, и за это время был построен новый учебный корпус. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ханнес Метс, директор крупнейшего учебного заведения уезда, Ида-Вирумааского центра профессионального образования, подает в отставку по требованию министра образования, так как в ходе служебного надзора выяснилось, что обучение, проводимое в школе, не соответствует закону на протяжении многих лет и в основном ведется на русском языке.

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, положение в учебном центре оказалось плохим как с точки зрения общего руководства, так и с точки зрения соблюдения квалификационных требований к учителям и преподавания на эстонском языке. "Обучение в школе не соответствует положениям закона, и не соответствует уже много лет. Хотя по закону языком среднего профессионального образования является эстонский, подавляющее большинство предметов в Ида-Вирумааском центре профобразования преподается на эстонском языке на уровне, требуемом программой среднего профессионального образования, только на уроках эстонского языка, а большая часть обучения проходит на русском языке. В этой ситуации я не вижу возможности, чтобы руководство учебного заведения не взяло на себя ответственность", - пояснила министр.

Надзор, длившийся более полугода, установил, что 66% учителей центра профобразования имеют среднее или среднее специальное образование, что не соответствует положениям закона, так как учителя самого низкого профессионального уровня не могут составляет более 20% в учебном заведении. В ходе надзора также было выявлено, что у трети работников владение государственным языком не соответствует требуемому уровню.

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