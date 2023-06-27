Министр потребовала от директора Ида-Вирумааского центра профобразования уйти в отставку

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, положение в учебном центре оказалось плохим как с точки зрения общего руководства, так и с точки зрения соблюдения квалификационных требований к учителям и преподавания на эстонском языке. "Обучение в школе не соответствует положениям закона, и не соответствует уже много лет. Хотя по закону языком среднего профессионального образования является эстонский, подавляющее большинство предметов в Ида-Вирумааском центре профобразования преподается на эстонском языке на уровне, требуемом программой среднего профессионального образования, только на уроках эстонского языка, а большая часть обучения проходит на русском языке. В этой ситуации я не вижу возможности, чтобы руководство учебного заведения не взяло на себя ответственность", - пояснила министр.