Государство укрепляет восточную границу в ускоренном темпе

- В настоящее время в плане строительства восточной границы нет никаких изменений, потому что мы и так движемся очень быстрыми темпами. Если говорить о пограничном заборе, то половина его уже готова, а оставшаяся часть - в процессе строительства, тендера или подготовки к тендеру. Мы также завершили некоторые участки быстрее, чем планировалось, - сказал Ляэнеметс в интервью ERR.

Министр отметил, что при нынешних темпах строительство восточной границы будет завершено в течение 2025 года. В то же время он подчеркнул, что не только пограничная инфраструктура поможет укреплять границу.

- Если вдруг что-то произойдет, у нас есть человеческие ресурсы и всевозможные другие средства для укрепления границы, даже если она еще не совсем готова, - пояснил Ляэнеметс.

Поскольку непредсказуемые события в соседних странах могут произойти ранее 2025 года, министру задали вопрос, нельзя ли построить пограничный забор быстрее, например, за счет чрезвычайных правительственных резервов.

- Как я уже сказал, госзакупки либо уже идут, либо вот-вот будут объявлены. Мы, вероятно, не сможем сильно ускорить этот процесс. Нужно учитывать, что часть сухопутной границы очень болотистая. Нельзя просто вырыть яму, засыпать ее, а потом поставить забор, там все гораздо сложнее, плюс установка коммуникаций, - ответил Ляэнеметс.