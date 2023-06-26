Государство укрепляет восточную границу в ускоренном темпе

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что государство ведет укрепление восточного рубежа даже с опережением графика, но завершить работы до 2025 года невозможно.
- В настоящее время в плане строительства восточной границы нет никаких изменений, потому что мы и так движемся очень быстрыми темпами. Если говорить о пограничном заборе, то половина его уже готова, а оставшаяся часть - в процессе строительства, тендера или подготовки к тендеру. Мы также завершили некоторые участки быстрее, чем планировалось, - сказал Ляэнеметс в интервью ERR.
Министр отметил, что при нынешних темпах строительство восточной границы будет завершено в течение 2025 года. В то же время он подчеркнул, что не только пограничная инфраструктура поможет укреплять границу.
- Если вдруг что-то произойдет, у нас есть человеческие ресурсы и всевозможные другие средства для укрепления границы, даже если она еще не совсем готова, - пояснил Ляэнеметс.
Поскольку непредсказуемые события в соседних странах могут произойти ранее 2025 года, министру задали вопрос, нельзя ли построить пограничный забор быстрее, например, за счет чрезвычайных правительственных резервов.
- Как я уже сказал, госзакупки либо уже идут, либо вот-вот будут объявлены. Мы, вероятно, не сможем сильно ускорить этот процесс. Нужно учитывать, что часть сухопутной границы очень болотистая. Нельзя просто вырыть яму, засыпать ее, а потом поставить забор, там все гораздо сложнее, плюс установка коммуникаций, - ответил Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, государство готово реагировать на различные сценарии, даже на недостроенном участке границы. "Мы проводили разные учения, отрабатывали ситуации. Кроме того, мы можем привлечь Кайтселийт. Когда-то, например, туда уже привозили временно колючую проволоку, на границе можно поставить и временные барьеры", - сказал министр.
Ляэнеметс добавил, что угрозы массового пересечения эстонской границы пока нет. К тому же личный состав пограничной охраны на восточной границе был увеличен.
- Несколько дней назад мы увеличили личный состав на границе, создали определенную готовность к реагированию в определенные сроки и отрепетировали еще несколько вариантов реагирования, - сказал Ляэнеметс.
Говоря о закрытии границы, министр подчеркнул, что для граждан Европейского союза доступ в страну должен быть гарантирован. По его словам, остается открытым вопрос, закрывать ли границу полностью для российских граждан.
Между тем 30 июня Пограничная охрана Польши объявила о завершении строительства пограничного забора на польско-белорусской границе, которое началось 25 января. За пять месяцев было построено 186 километров пограничного забора.