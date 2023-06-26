Пенсию по потере кормильца будут назначать по-новому

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, мера по выплате пенсии из-за потери кормильца вступила в силу в 2001 году, и с тех пор принципы выплаты практически не изменились.

- За это время изменились и добавились модели семей, увеличилось и количество детей, рожденных в разных формах совместного проживания. По этой причине принципы назначения пенсии в связи с потерей кормильца, так называемой семейной пенсии, устарели, - добавила Рийсало.

Сейчас размер этой пенсии сильно варьируется и зачастую не покрывает расходы на содержание ребенка. В результате возникла необходимость модернизировать порядок начисления пенсии таким образом, чтобы она учитывала современные потребности и не зависела от пенсии по старости, заработанной родителем.

В проекте о намерениях предлагается заменить пенсию в связи с потерей кормильца на единое семейное пособие для детей и молодых людей в возрасте до 24 лет, которое должно выплачиваться в индексируемой сумме, не зависящей от трудового стажа и суммы страховых взносов умершего родителя. Кроме того, больше не будет учитываться количество его иждивенцев: всем будет выплачиваться одинаковое пособие, что уравняет права детей, умершие родители которых имели разное количество иждивенцев.

- Этот шаг устранит существующее неравенство в получении пенсии в связи с потерей кормильца, пособие будет покрывать не менее половины средних расходов на содержание ребенка, - добавила министр социальной защиты.

Альтернативным вариантом в проекте предложения выступает возможность изменения возрастного ценза для получения вышеозначенной пенсии до 21 года, что соответствовало бы родительской ответственности за содержание ребенка и возрастному цензу для выплаты алиментов. Это означает, что обучающиеся в учебных заведениях молодые люди в возрасте 21-23 лет, многие из которых уже работают, больше не будут получать государственное пособие в случае потери одного из родителей. В 2021 году 793 молодых человека в возрасте 21-23 лет получали пенсию по потере кормильца, что составляет 12% от всех детей, получающих пенсию по потере кормильца.

Разработка нового закона также положит конец назначению новых пенсий по потере кормильца лицам старше 24 лет. Лица, которым уже назначена пенсия по потере кормильца, будут получать ее на прежних основаниях.

По состоянию на май 2022 года пенсию по потере кормильца получали 6404 человека, то есть примерно 2% населения того же возраста. В возрастной группе старше 24 лет в 2022 году этот показатель составил 111 человек, то есть 1,7% от всех получателей вышеозначенной пенсии.