Министр: в ближайшие годы Ида-Вирумаа столкнется с серьезными вызовами

- В связи с "зеленой революцией" в ближайшие годы Ида-Вирумаа столкнется с серьезными вызовами, с которыми придется справляться государству, самоуправлениям и предпринимателям. Для Ида-Вирумаа из Фонда справедливого перехода предусмотрено в общей сложности 340 миллионов евро, и местные сообщества и предприниматели должны воспользоваться этим подходящим моментом. Старт уже прозвучал, и впереди большой скачок в развитии региона Ида-Вирумаа, где есть умные и конкурентоспособные предприятия, сильная экономика и рынок труда, а также качественная среда, - сказал Риисало.

По словам министра, цель его визита - встретиться с местными предпринимателями и узнать об их планах справедливого перехода.

- В настоящее время малое или среднее предприятие имеет возможность получить назад почти половину инвестиций, сделанных в Ида-Вирумаа. Совместно с совместным агентством EAS и Kredex и Ида-Вирумааским инвестиционным агентством наша цель - разъяснить, как и какие возможности мы можем предложить предприятиям для инвестирования в Ида-Вирумаа. Такую возможность нельзя упускать, - подчеркнул Риисало.