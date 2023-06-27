Найти нового руководителя для Центра профобразования в Ида-Вирумаа планируют за неделю

"У нас где-то неделя времени, чтобы найти человека, который готов руководить", - цитируют во вторник радионовости ERR министра образования и науки Кристину Каллас.

"Сейчас уже идет процесс планирования нового учебного года, поэтому времени на ожидание нет. Школа нуждается в руководстве", - добавила Каллас.

В понедельник стало известно, что Министерство образования и науки провело проверку Ида-Вирумааского центра профессионального образования и обнаружило ряд недостатков в организации приема учащихся, преподавании на эстонском языке, выполнении учебных программ и квалификации преподавателей.