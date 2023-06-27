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Найти нового руководителя для Центра профобразования в Ида-Вирумаа планируют за неделю

Северное побережье
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Ида-Вирумааский центр профессионального образования получил новые здания и оборудование, но знание эстонского языка очень слабое как среди учащихся, так и среди учителей.
Ида-Вирумааский центр профессионального образования получил новые здания и оборудование, но знание эстонского языка очень слабое как среди учащихся, так и среди учителей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министерство образования и науки намерено как можно быстрее найти нового директора для подведомственного ему Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

"У нас где-то неделя времени, чтобы найти человека, который готов руководить", - цитируют во вторник радионовости ERR министра образования и науки Кристину Каллас.

"Сейчас уже идет процесс планирования нового учебного года, поэтому времени на ожидание нет. Школа нуждается в руководстве", - добавила Каллас.

В понедельник стало известно, что Министерство образования и науки провело проверку Ида-Вирумааского центра профессионального образования и обнаружило ряд недостатков в организации приема учащихся, преподавании на эстонском языке, выполнении учебных программ и квалификации преподавателей.

После этого директор учреждения Ханнес Метс решил покинуть должность по собственному желанию.

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