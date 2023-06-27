Уровень безработицы в Эстонии вырос

По положению на 25 июня, на учете в Кассе по безработице стояли 49 483 человека - на 337 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,3% до 7,4%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,1%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 6837.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7%. Без работы в столичном регионе остаются 23 806 человек.