Хедлайнером Station Narva станет Иван Дорн

Основной площадкой музыкальной программы в этом году станет центр Vaba Lava.

- Фестиваль Station Narva - это всегда смелые решения, другие места, форматы, подходы. Возможность за несколько дней фестиваля продегустировать жизнь и музыку, найти новые любимые вкусы, ритмы, мелодии и чувства. А главное - он проходит внутри самого города, включая его горожан, здания, привычки и традиции в сам процесс. Стабильность, которая держится на команде из двух городов и большом желании делать не просто музыкальный фестиваль, но что-то большее. Фестиваль, который начинался с идеи, что Нарва должна стать культурной столицей Европы, продолжается и развивается - Narva is next! - говорит член команды организаторов Station Narva Валерия Лаврова.

Как и прежде, на множестве концертных площадок фестиваля бок о бок выступят как местные и малоизвестные артисты, так и именитые гости. Из известных широкой публике музыкантов в этом году Нарву посетит популярный украинский певец Иван Дорн.

Хедлайнерами также станут: парижская электронная музыкальная группа Acid Arab, шведских дуэт братьев-близнецов Deki Alem и нидерландская ска-рок-группа Bazzookas, ошеломившая публику своим выступлением на городской сцене в рамках Tallinn Music Week. По их словам, они могут заставить танцевать "мужчину и женщину, молодого и зрелого, собаку и кошку, голландку и эстонца, таллиннца и нарвитянку".

На протяжении всего фестиваля будет проходить ряд мероприятий: ежедневные бесплатные концерты на городских сценах, публичные обсуждения, день предпринимательства, организованный в сотрудничестве с творческим центром OBJEKT, художественные выставки, экскурсии по приграничному городу и его окрестностям, совместное времяпрепровождение и ставший уже традиционным сытный завтрак по-нарвски, который завершит Station Narva 2023.

Фестивальные абонементы Station Narva 2023 уже в продаже.

Station Narva организован компанией Shiftworks, главного организатора фестиваля Tallinn Music Week в сотрудничестве с нарвской командой.

Фестиваль поддерживают: город Нарва, Министерство культуры, Фонд "Культурный капитал", Фонд интеграции.