Нарва определяется с обликом будущего муниципального жилья

Здания будут построены при поддержке европейского социального фонда. Первые жильцы смогут арендовать новые квартиры предположительно в конце 2026 года. Муниципальные арендные многоквартирные дома в первую очередь предназначены для обеспечения города современными жилыми помещениями для высококвалифицированных специалистов, которые планируют работать в Нарве.

По словам главного архитектора Пеэтера Тамбу, создавая арендные дома, город хочет избежать в будущем ситуаций, когда специалисты, играющие ключевую роль в развитии региона, не приезжают на работу или работают ограниченное время в городе из-за того, что на рынке недвижимости нет жилых помещений с современными условиями для жизни.

- Мы надеемся, что два новых высококачественных здания окажут значительное и заметное влияние на строительство нового жилья, которое по сути сейчас находится в стагнации. Я надеюсь, что инициатива города послужит хорошим примером и для частного сектора, который также задумается над строительством нового жилья в городе, - добавил главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу.

По словам мэра Катри Райк, это хорошие новости для людей, которые работают, как в сфере образования, медицины, так и бизнеса.

- Отсутствие новых и современных квартир является серьезным недостатком в развитии города. Не верится, что во втором тысячелетии в третьем по величине городе Эстонии был построен один новый многоквартирный дом, - добавила мэр Нарвы Катри Райк.

В пилотном проекте план помещения представлен ​​для двух типов зданий, так называемый малый дом и большой дом. Оба здания будут трехэтажными, по 20 квартир в каждом. В домах в основном планируютя двух- и трехкомнатные квартиры. Общая площадь оценивается в 226 квадратных метров. По первоначальному плану проектирование начнется осенью 2023 года, а строительные работы - осенью 2024 года.

Призовой фонд конкурса составляет 29 000 евро, из которых денежное вознаграждение победителя конкурса составляет - 12 000 евро, денежное вознаграждение за второе место - 8 000 евро, за третье место - 5 000 евро. Также предусмотрены два поощрительных вознаграждения в размере 2 000 евро каждый.