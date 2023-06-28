Eesti Energia снизит цену для более чем 91 000 клиентов биржевого пакета

По словам директора по продажам энергетической компании на домашних рынках Роула Тутта, Eesti Energia всегда снижает маржу биржевого пакета при первой возможности.

В последний раз это было сделано в марте, когда цена была снижена для более чем 7600 клиентов. Нынешнее положительное изменение цен будет доступно клиентам как можно раньше, поэтому более низкая цена будет действовать уже с начала июля.

- Eesti Energia хочет быть долгосрочным, прозрачным и надежным энергетическим партнером для своих клиентов и предоставлять качественные услуги и электроэнергию по разумной цене. Поэтому мы переводим ценообразование биржевого пакета на единую основу, что приведет к снижению цен для десятков тысяч клиентов, - сказал Тутт. - С одной стороны, снижение цен стало возможным благодаря стабилизации энергетического рынка, но в то же время мы постоянно развиваем наши модели прогнозирования, что также позволяет нам предлагать электроэнергию по более выгодным ценам.

По словам Тутта, справедливо отметить, что унификация платы за обслуживание коснется и тех клиентов биржевого пакета, чья маржа и ежемесячная плата не выросли во время энергетического кризиса прошлой зимой.

- К сожалению, теперь им придется столкнуться с увеличением платы за обслуживание. Несмотря на это, условия, предлагаемые Eesti Energia, остаются одними из лучших на рынке, - добавил Тутт, который сообщил, что таких клиентов насчитывается около 11 000. Для них плата за обслуживание пакета изменится с 1 августа.

Биржевой пакет электроэнергии в первую очередь подходит для тех клиентов, которые хотят сами управлять своим потреблением электроэнергии и тем самым сократить как энергозатраты домохозяйства, так и счет за электроэнергию.

После унификации цен маржа биржевого пакета Eesti Energia остается лучшей на рынке и составляет 0,44 цента/кВт⋅ч. Ежемесячная плата за пакет составляет 1,99 евро.