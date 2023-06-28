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Eesti Energia снизит цену для более чем 91 000 клиентов биржевого пакета

Северное побережье
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Электричество. Иллюстративное фото
Электричество. Иллюстративное фото Фото: Elantseva Marina/Shutterstock

В течение лета Eesti Energia унифицирует цены биржевого пакета электроэнергии, что означает снижение цен на электроэнергию с 1 июля для более чем 91 000 клиентов.

По словам директора по продажам энергетической компании на домашних рынках Роула Тутта, Eesti Energia всегда снижает маржу биржевого пакета при первой возможности.

В последний раз это было сделано в марте, когда цена была снижена для более чем 7600 клиентов. Нынешнее положительное изменение цен будет доступно клиентам как можно раньше, поэтому более низкая цена будет действовать уже с начала июля.

- Eesti Energia хочет быть долгосрочным, прозрачным и надежным энергетическим партнером для своих клиентов и предоставлять качественные услуги и электроэнергию по разумной цене. Поэтому мы переводим ценообразование биржевого пакета на единую основу, что приведет к снижению цен для десятков тысяч клиентов, - сказал Тутт. - С одной стороны, снижение цен стало возможным благодаря стабилизации энергетического рынка, но в то же время мы постоянно развиваем наши модели прогнозирования, что также позволяет нам предлагать электроэнергию по более выгодным ценам.

По словам Тутта, справедливо отметить, что унификация платы за обслуживание коснется и тех клиентов биржевого пакета, чья маржа и ежемесячная плата не выросли во время энергетического кризиса прошлой зимой.

- К сожалению, теперь им придется столкнуться с увеличением платы за обслуживание. Несмотря на это, условия, предлагаемые Eesti Energia, остаются одними из лучших на рынке, - добавил Тутт, который сообщил, что таких клиентов насчитывается около 11 000. Для них плата за обслуживание пакета изменится с 1 августа.

Биржевой пакет электроэнергии в первую очередь подходит для тех клиентов, которые хотят сами управлять своим потреблением электроэнергии и тем самым сократить как энергозатраты домохозяйства, так и счет за электроэнергию.

После унификации цен маржа биржевого пакета Eesti Energia остается лучшей на рынке и составляет 0,44 цента/кВт⋅ч. Ежемесячная плата за пакет составляет 1,99 евро.

В случае вопросов или получения дополнительной информации Eesti Energia рекомендует связаться со службой поддержки клиентов по телефону 777 4040 или написать по адресу teenindus@energia.ee. Все клиенты могут увидеть информацию об обновленных пакетах на портале самообслуживания Eesti Energia.

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