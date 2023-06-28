Выплаты по алиментной помощи увеличат

Руководитель сферы семейных пособий Департамента социального страхования Пирет Меэманн говорит, что для оформления алиментной помощи нужно иметь постановление суда об обеспечении иска в пользу ребенка или между родителями должно быть заключено нотариальное соглашение, касающееся алиментов.

- Если ранее ходатайствовать об алиментной помощи можно было лишь в период судебного или исполнительного производства, то год назад возможности для выплаты алиментной помощи детям расширились и на время рассмотрения банкротного производства родителя, - пояснила Меэманн.

Департамент социального страхования выплачивает алиментную помощь до 150 дней во время судебного производства. Для ее получения нужно обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. После обращения в суд и получения соответствующего постановления, нужно в течение 45 дней представить Департаменту социального страхования ходатайство об алиментной помощи.

Если по завершению судебного производства или после заключения нотариального соглашения родитель не будет платить алименты на содержание ребенка, то у другого родителя есть право подать судебному исполнителю ходатайство об алиментной помощи. В этом случае необходимо иметь в виду, что во время судебного исполнения алиментная помощь выплачивается с момента, когда с начала исполнительного производства прошел один месяц.