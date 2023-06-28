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Эстония продолжает выдавать визы гражданам России в особых случаях

Северное побережье
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Пограничный пункт в Ивангороде.
Пограничный пункт в Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov

В то время как Латвия с 26 июня перестала выдавать гражданам России все виды виз, включая гуманитарные, Министерство иностранных дел Эстонии идти на такой же шаг не планирует, передает ERR.

- Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы, - сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Анна Тислер-Лаврентьев в ответ на вопрос ERR.ee о том, планирует ли Эстония, следуя примеру Латвии, также прекратить выдачу гуманитарных виз российским гражданам.

- Насколько известно МИДу, решение Латвии прекратить выдачу виз по гуманитарным соображениям является временным и будет оцениваться в дальнейшем в свете развития событий в России, - добавила Тислер-Лаврентьев.

Министерство иностранных дел Латвии приняло решение временно прекратить оформление виз для российских граждан с понедельника. Решение было принято на фоне мятежа, устроенного в РФ представителями ЧВК "Вагнер".

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Эстония
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