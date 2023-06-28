Эстония продолжает выдавать визы гражданам России в особых случаях

- Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы, - сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Анна Тислер-Лаврентьев в ответ на вопрос ERR.ee о том, планирует ли Эстония, следуя примеру Латвии, также прекратить выдачу гуманитарных виз российским гражданам.