Эстония продолжает выдавать визы гражданам России в особых случаях

В то время как Латвия с 26 июня перестала выдавать гражданам России все виды виз, включая гуманитарные, Министерство иностранных дел Эстонии идти на такой же шаг не планирует, передает ERR.
- Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы, - сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Анна Тислер-Лаврентьев в ответ на вопрос ERR.ee о том, планирует ли Эстония, следуя примеру Латвии, также прекратить выдачу гуманитарных виз российским гражданам.
- Насколько известно МИДу, решение Латвии прекратить выдачу виз по гуманитарным соображениям является временным и будет оцениваться в дальнейшем в свете развития событий в России, - добавила Тислер-Лаврентьев.
Министерство иностранных дел Латвии приняло решение временно прекратить оформление виз для российских граждан с понедельника. Решение было принято на фоне мятежа, устроенного в РФ представителями ЧВК "Вагнер".