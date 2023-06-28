В Нарве больше не будет круглосуточного магазина

C 3 июля гипермаркет Prisma в Нарве перестанет работать круглосуточно.
График работы нарвской "Призмы" со следующей недели: с 7 утра до полуночи.
- Уже более года мы наблюдаем тенденцию, когда потребители становятся все более избирательными в своем покупательском поведении, отдавая предпочтение более дешевым товарам и ограничивая свои покупки. Эта тенденция является результатом общего роста цен, вызванного значительным повышением цен на электроэнергию. Мы проанализировали посещаемость магазина в Нарве и увидели, что необходимость в том, чтобы магазин работал круглосуточно, отсутствует, - говорится в заявлении Prisma.
В связи с уменьшением использования услуги с 30 июня в Нарве также будет приостановлена работа интернет-магазина ePrisma.
На круглосуточный режим работы гипермаркет Prisma в Нарве перешел в конце июня 2019 года.