В Нарве больше не будет круглосуточного магазина

- Уже более года мы наблюдаем тенденцию, когда потребители становятся все более избирательными в своем покупательском поведении, отдавая предпочтение более дешевым товарам и ограничивая свои покупки. Эта тенденция является результатом общего роста цен, вызванного значительным повышением цен на электроэнергию. Мы проанализировали посещаемость магазина в Нарве и увидели, что необходимость в том, чтобы магазин работал круглосуточно, отсутствует, - говорится в заявлении Prisma.