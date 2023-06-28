Министр образования Кристина Каллас: в отставку должны уйти и некоторые чиновники министерства

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, в министерстве также потеряют работу несколько чиновников, которые давно знали, что Ида-Вирумааский центр профессионального образования не работает в соответствии с законом, однако не сделали ничего, чтобы изменить ситуацию.
- Для чиновников министерства, которые давно работают в сфере профессионального образования, я понимаю, это не стало неожиданностью, - сказала во вторник Кристина Каллас в передаче "Vikkerraadio" "Uudis+". - Должны понести ответственность и чиновники министерства, потому что с их ведома это происходило годами.
По словам Каллас, в штатном составе Министерстве образования и науки проводится реорганизация. "Понятно, что люди, которые на самом деле в течение долгого времени знали о существовании такой ситуации, не могут продолжать занимать эти служебные места".
Около десятка человек работают непосредственно в сфере профессионального образования в Министерстве образования и науки. "Я не буду называть имен прямо сейчас, но ясно, что люди тоже должны брать на себя ответственность, и это то, над чем мы сейчас работаем, - сказала Каллас. - Я не могу сказать, что за происходящее отвечает только один человек. Руководитель сферы, отдела тоже должен брать на себя ответственность. Я согласна с тем, что министерство не может утверждать, что ответственность несет только директор центра профобразования. Ответственность несут и чиновники министерства".
В понедельник по требованию министра образования подал в отставку директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнес Метс. Причиной было то, что в ходе служебного надзора, длившегося полгода, выяснилось, что обучение в школе уже много лет не соответствует закону и ведется в основном на русском языке.
"Северное побережье" в передовице задалось вопросом, кто возьмет на себя ответственность в министерстве. Для министерства, под чьим ведомством находится Ида-Вирумааский центр профессионального образования, недостатки, указанные в акте надзора, не стали неожиданностью. "Министерство годами прятало голову в песок, как страус. То ли из соображений удобства, то ли из политических соображений", - отмечалось в статье "СП".
В недавнем интервью для "СП" Кристина Каллас сказала, что одним из ключевых вопросов в Ида-Вирумаа является развитие центра профессионального образования. "То, что выпускник эстоноязычной начальной школы не может получить профессиональное образование на своем родном языке - государственном… У меня просто нет слов. Когда я узнала об этом, это было для меня шоком", - сказал она.