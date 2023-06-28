Министр образования Кристина Каллас: в отставку должны уйти и некоторые чиновники министерства

- Для чиновников министерства, которые давно работают в сфере профессионального образования, я понимаю, это не стало неожиданностью, - сказала во вторник Кристина Каллас в передаче "Vikkerraadio" "Uudis+". - Должны понести ответственность и чиновники министерства, потому что с их ведома это происходило годами.

По словам Каллас, в штатном составе Министерстве образования и науки проводится реорганизация. "Понятно, что люди, которые на самом деле в течение долгого времени знали о существовании такой ситуации, не могут продолжать занимать эти служебные места".

Около десятка человек работают непосредственно в сфере профессионального образования в Министерстве образования и науки. "Я не буду называть имен прямо сейчас, но ясно, что люди тоже должны брать на себя ответственность, и это то, над чем мы сейчас работаем, - сказала Каллас. - Я не могу сказать, что за происходящее отвечает только один человек. Руководитель сферы, отдела тоже должен брать на себя ответственность. Я согласна с тем, что министерство не может утверждать, что ответственность несет только директор центра профобразования. Ответственность несут и чиновники министерства".